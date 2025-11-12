https://crimea.ria.ru/20251112/peredat-pravdu-obschestvennik-iz-yaponii-mechtaet-snova-priekhat-v-krym-1150855058.html

Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым

Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым

Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура планирует снова посетить Крым, чтобы затем рассказать правду... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T20:41

2025-11-12T20:41

2025-11-12T20:43

япония

крым

в мире

новости

россия

народная дипломатия

крым дипломатический

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149788151_0:272:867:760_1920x0_80_0_0_fe486655c29912fea5ccdd3b1fdf4fd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура планирует снова посетить Крым, чтобы затем рассказать правду о полуострове в своей стране. Об этом он заявил в посольстве РФ в Токио, где его наградили нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие" за вклад в гуманитарное сотрудничество между Японией и Россией.Кимура рассказал, что был в Крыму более 10 раз, впервые посетив полуостров в августе 2014 года.Кимура является членом общества дружбы Крыма. Также ездил в Абхазию и Южную Осетию."Люди во всех этих местах с большой симпатией относятся к Японии. Важно, чтобы в Японии знали доброту, теплоту и человеческую силу этих людей", - подчеркнул он.Кимура добавил, что хотел бы отправиться и в Донбасс, если у него будет такая возможность.Ранее норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в комментарии РИА Новости Крым заявил, что большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, а сам полуостров после 2014 года развивается бурными темпами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США давно признали российский статус Крыма – экспертИтальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииПочему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца

япония

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, крым, в мире, новости, россия, народная дипломатия, крым дипломатический