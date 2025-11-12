https://crimea.ria.ru/20251112/peredat-pravdu-obschestvennik-iz-yaponii-mechtaet-snova-priekhat-v-krym-1150855058.html
Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым
Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым
Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура планирует снова посетить Крым, чтобы затем рассказать правду... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура планирует снова посетить Крым, чтобы затем рассказать правду о полуострове в своей стране. Об этом он заявил в посольстве РФ в Токио, где его наградили нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие" за вклад в гуманитарное сотрудничество между Японией и Россией.Кимура рассказал, что был в Крыму более 10 раз, впервые посетив полуостров в августе 2014 года.Кимура является членом общества дружбы Крыма. Также ездил в Абхазию и Южную Осетию."Люди во всех этих местах с большой симпатией относятся к Японии. Важно, чтобы в Японии знали доброту, теплоту и человеческую силу этих людей", - подчеркнул он.Кимура добавил, что хотел бы отправиться и в Донбасс, если у него будет такая возможность.Ранее норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в комментарии РИА Новости Крым заявил, что большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, а сам полуостров после 2014 года развивается бурными темпами.
Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым
Японский общественник Кимура хочет снова посетить Крым и рассказать правду на родине
20:41 12.11.2025 (обновлено: 20:43 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Японский общественный деятель, председатель патриотической организации "Иссуй-кай" Мицухиро Кимура планирует снова посетить Крым, чтобы затем рассказать правду о полуострове в своей стране. Об этом он заявил в посольстве РФ в Токио, где его наградили нагрудным знаком МИД России "За взаимодействие" за вклад в гуманитарное сотрудничество между Японией и Россией.
Кимура рассказал, что был в Крыму более 10 раз, впервые посетив полуостров в августе 2014 года.
"Нужно, чтобы росло число людей, которые по-настоящему видят, (что происходит - ред.). Я хочу рассказывать о своем опыте и расширять этот круг. Бахчисарай, Ялта, Судак - прекрасные места. Если получится, я бы хотел снова их посетить. Я хочу воспринять переживания русских людей, крымчан. Сейчас в мире пропагандируется неправда, а я считаю важным передавать правду, в отличие от "рекламного агентства войны" (западных СМИ - ред.)", - цитирует общественника РИА Новости.
Кимура является членом общества дружбы Крыма. Также ездил в Абхазию и Южную Осетию.
"Люди во всех этих местах с большой симпатией относятся к Японии. Важно, чтобы в Японии знали доброту, теплоту и человеческую силу этих людей", - подчеркнул он.
Кимура добавил, что хотел бы отправиться и в Донбасс, если у него будет такая возможность.
Ранее норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в комментарии РИА Новости Крым заявил, что большинство жителей Крыма счастливы
, что живут в России, а сам полуостров после 2014 года развивается бурными темпами.
