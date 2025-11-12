https://crimea.ria.ru/20251112/partnerstvo-kazakhstana-s-rf-i-pokushenie-na-mitropolita-tikhona--glavnoe-1150849674.html
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении РИА Новости Крым, 12.11.2025
главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении на митрополита Тихона. Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль. Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки. Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке. Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Токаева в МосквеВ Кремле состоялись российско-казахстанские переговоры на высшем уровне в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву. Российский лидер Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в деловом ключе и были результативными. Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам. Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Он указал, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям. Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.Новые данные ФСБ о покушении на митрополита ТихонаФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Закон о регулировании виноделия в РоссииСпустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.в Красногорске подорвался ребенокВ Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочкиПравительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.Театр кукол в Симферополе готов на 73 процентаСтроительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.Реставрация дачи Стамболи в ФеодосииРеконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении на митрополита Тихона. Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль. Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки. Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке. Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Встреча Путина и Токаева в Москве
В Кремле состоялись российско-казахстанские переговоры на высшем уровне в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву. Российский лидер Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в деловом ключе и были результативными. Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам. Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. По итогам переговоров главы государств подписали
Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Он указал, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям.
Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.
Новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили
в среду в ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.
По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.
Закон о регулировании виноделия в России
Спустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил
член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.
"Вообще, сегодня, в 2025 году, можно смело сказать, что отрасль российского виноделия находится в совершенно качественно иной реальности, нежели это было еще шесть лет назад, до принятия 468-го закона, закона о виноградарстве и виноделии в России", - цитирует Киселева РИА Новости.
в Красногорске подорвался ребенок
В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство
, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.
По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.
"Ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении.
Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки
Правительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу
, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления
размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.
Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.
Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.
Театр кукол в Симферополе готов на 73 процента
Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла
73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.
"Проект реализуется по программе социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Проектирование началось в 2016 году. Сейчас техническая готовность объекта достигла 73%, ведутся фасадные работы, завершаются кровельные и начаты отделочные", – рассказала журналистам замначальника управления контроля и координации строительства министерства строительства и архитектуры республики Светлана Степченкова.
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии
Реконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена
на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".
"На сегодняшний день строительная готовность составляет 78%. В ходе работ были выявлены значительные повреждения несущих конструкций, что потребовало корректировки проектной документации и проведения противоаварийных мероприятий", – сказано в сообщении.
