Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное

Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении

2025-11-12T22:33

2025-11-12T22:33

2025-11-12T18:22

главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении на митрополита Тихона. Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль. Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки. Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке. Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Токаева в МосквеВ Кремле состоялись российско-казахстанские переговоры на высшем уровне в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву. Российский лидер Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в деловом ключе и были результативными. Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам. Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Он указал, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям. Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.Новые данные ФСБ о покушении на митрополита ТихонаФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Закон о регулировании виноделия в РоссииСпустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.в Красногорске подорвался ребенокВ Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочкиПравительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.Театр кукол в Симферополе готов на 73 процентаСтроительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.Реставрация дачи Стамболи в ФеодосииРеконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

