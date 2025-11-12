Рейтинг@Mail.ru
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/partnerstvo-kazakhstana-s-rf-i-pokushenie-na-mitropolita-tikhona--glavnoe-1150849674.html
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T22:33
2025-11-12T18:22
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150849428_0:28:3230:1845_1920x0_80_0_0_79f2f5b4aa3b421479755fe848c0069e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении на митрополита Тихона. Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль. Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки. Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке. Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Токаева в МосквеВ Кремле состоялись российско-казахстанские переговоры на высшем уровне в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву. Российский лидер Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в деловом ключе и были результативными. Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам. Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Он указал, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям. Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.Новые данные ФСБ о покушении на митрополита ТихонаФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.Закон о регулировании виноделия в РоссииСпустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.в Красногорске подорвался ребенокВ Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочкиПравительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.Театр кукол в Симферополе готов на 73 процентаСтроительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.Реставрация дачи Стамболи в ФеодосииРеконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251112/putina-vosprinimayut-v-mire-kak-zaschitnika-interesov-rossii--tokaev-1150850408.html
https://crimea.ria.ru/20251112/rf-rassmatrivaet-vozmozhnost-rasshireniya-postavok-gaza-v-kazakhstan--putin-1150849229.html
https://crimea.ria.ru/20251112/tolstolobik-i-belyy-amur-v-simferopole-zarybili-vodokhranilische-1150845072.html
https://crimea.ria.ru/20251112/vrachi-chastichno-amputirovali-paltsy-postradavshemu-v-krasnogorske-malchiku-1150829836.html
https://crimea.ria.ru/20251112/v-alushte-rebenok-poluchit-50-tysyach-rubley-kompensatsii-za-ukus-sobaki-1150847219.html
https://crimea.ria.ru/20251112/uberech-detey-ot-teraktov-sovety-sotrudnika-federalnoy-sluzhby-okhrany-1150841291.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150849428_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_488ac55762a0c1f438a14d919f5d54ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день
Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное

Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное за день

22:33 12.11.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Переговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Новые данные обнародовала ФСБ о покушении на митрополита Тихона. Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль. Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки. Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке. Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина и Токаева в Москве

В Кремле состоялись российско-казахстанские переговоры на высшем уровне в рамках двухдневного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву. Российский лидер Владимир Путин отметил, что переговоры прошли в деловом ключе и были результативными. Президенты обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по международным вопросам. Также они уделили внимание экономическому взаимодействию. По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются поступательно, страны являются ближайшими партнерами, друзьями и союзниками. Он указал, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана и занимает первое место по инвестициям.
Со своей стороны, Токаев назвал масштаб сотрудничества государств уникальным, указав на связи во всех сферах. По его словам, Москва и Астана близки к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории республики.
Переговоры президента Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Вчера, 17:33
Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев

Новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона

ФСБ выявила новых фигурантов, причастных к покушению на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в среду в ФСБ России.
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", – говорится в сообщении.
По данным силовиков, киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров с США по Украине.
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вчера, 17:23
РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин

Закон о регулировании виноделия в России

Спустя шесть лет после принятия федерального закона о виноградарстве и виноделии отечественная винодельческая отрасль находится в качественно иной реальности. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев во время саммита виноделов в рамках Российского винодельческого форума.
"Вообще, сегодня, в 2025 году, можно смело сказать, что отрасль российского виноделия находится в совершенно качественно иной реальности, нежели это было еще шесть лет назад, до принятия 468-го закона, закона о виноградарстве и виноделии в России", - цитирует Киселева РИА Новости.
Зарыбление Симферопольского водохранилища
Вчера, 15:28
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище

в Красногорске подорвался ребенок

В Красногорске 10-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Как сообщает Следком России, он получил ранения и госпитализирован.
По данным следствия, происшествие случилось накануне вечером. Упаковку мальчик нашел возле жилого дома. После того, как поднял ее произошла детонация.
"Ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении.
Врач проверяет капельницу
Вчера, 09:54
Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику

Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки

Правительство готовит к утверждению новый порядок призыва на военную службу, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Подготовленный Минобороны проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов и, в частности, устанавливает порядок отсрочки для священнослужителей, старообрядцев и IT-специалистов.
Согласно поправкам Минобороны, право на отсрочку смогут оформить IT-специалисты, подав заявление через портал "Госуслуги" с приложением подтверждающих документов. Для них также сокращается срок уведомления военкомата об увольнении – с двух недель до пяти дней.
Поправки, которые предлагает Минобороны, регламентируют организацию альтернативной гражданской службы, а также предоставление в соответствии с указами президента отсрочки священнослужителям и старообрядцам.
Злая собака
Вчера, 16:35
В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки

Театр кукол в Симферополе готов на 73 процента

Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.
"Проект реализуется по программе социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Проектирование началось в 2016 году. Сейчас техническая готовность объекта достигла 73%, ведутся фасадные работы, завершаются кровельные и начаты отделочные", – рассказала журналистам замначальника управления контроля и координации строительства министерства строительства и архитектуры республики Светлана Степченкова.
Антитеррористические учения в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вчера, 14:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны

Реставрация дачи Стамболи в Феодосии

Реконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".
"На сегодняшний день строительная готовность составляет 78%. В ходе работ были выявлены значительные повреждения несущих конструкций, что потребовало корректировки проектной документации и проведения противоаварийных мероприятий", – сказано в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Главное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Похолодание и дожди ожидаются в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 13 ноября
23:42Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника
23:15В Севастополе закрыли рейд
22:33Партнерство Казахстана с РФ и покушение на митрополита Тихона – главное
22:29В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погиб грудной ребенок
22:15Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
21:52Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП
21:49Дальневосточный хищник прижился в Черном море: что будет с рыбой
21:34В Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников
21:05Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью
20:41Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым
20:13Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
19:55Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
19:29В Ялте задержана заммэра
19:16"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
18:51В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
18:43В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района
18:25Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
17:57ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
Лента новостейМолния