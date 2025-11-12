Рейтинг@Mail.ru
Ноябрь пришел: в среду в Крыму прольются дожди
Ноябрь пришел: в среду в Крыму прольются дожди
2025-11-12T00:01
2025-11-11T19:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди и похолодание. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью южный 5-10 м/с, утром, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ноябрь пришел: в среду в Крыму прольются дожди

В Крыму в среду ожидаются дожди и похолодание

00:01 12.11.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди и похолодание. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.

"Ночью местами дождь, туман; днем дождь, местами сильный, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем в южных районах и в горах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…13, днем +11…15", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +11...13.
В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью южный 5-10 м/с, утром, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.
Гроза - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Вчера, 12:22
Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым
 
