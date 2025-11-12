https://crimea.ria.ru/20251112/noyabr-prishel-v-sredu-v-krymu-prolyutsya-dozhdi-1150808842.html
Ноябрь пришел: в среду в Крыму прольются дожди
В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди и похолодание. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-12T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В среду холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди и похолодание. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +11...13.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью южный 5-10 м/с, утром, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +13...15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
