Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника
Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника
Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T23:42
2025-11-12T23:44
министерство обороны рф
новости крыма
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ."Двенадцатого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и по одному БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей", - говорится в сообщении ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника

Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника - Минобороны

23:42 12.11.2025 (обновлено: 23:44 12.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двенадцатого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и по одному БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей", - говорится в сообщении ведомства.
Лента новостейМолния