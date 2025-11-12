https://crimea.ria.ru/20251112/nad-krymom-pvo-sbila-chetyre-bespilotnika-1150856174.html

Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника

Над Крымом ПВО сбила четыре беспилотника

Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ."Двенадцатого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым и по одному БПЛА - над территориями Курской и Орловской областей", - говорится в сообщении ведомства.

