12.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом в среду утром сообщает... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом в среду утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонтаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду

08:22 12.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом в среду утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
