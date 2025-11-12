https://crimea.ria.ru/20251112/krymchanka-poluchila-5-let-kolonii-za-bankovskie-makhinatsii-na-milliard-1150846459.html

Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард

Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард

В Крыму апелляционный суд изменил приговор по уголовному делу с условного срока на лишение свободы. Таким образом жительница Ялты за незаконную банковскую... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T16:16

2025-11-12T16:16

2025-11-12T16:16

новости

новости крыма

прокуратура республики крым

ялта

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму апелляционный суд изменил приговор по уголовному делу с условного срока на лишение свободы. Таким образом жительница Ялты за незаконную банковскую деятельность проведет в колонии пять лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Ранее жительница Ялты была судом признана виновной по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" и приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 2 миллионов рублей.По информации прокуратуры, женщина, являясь членом организованной группы, в период с 2018 года по 2023 год осуществляла незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории региона.Для этого она открыла расчетные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обеспечили поступление на счета подконтрольных подсудимой фирм более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц для дальнейшего обналичивания и вывода из безналичного оборота, уточнили в надзорном ведомстве."За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 141 млн рублей", – добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 миллионов рублей путем преднамеренного банкротства и мошенничества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублейВ Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖКЭкс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, прокуратура республики крым, ялта, суд, приговор