Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард - РИА Новости Крым, 12.11.2025
16:16 12.11.2025
2025-11-12T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму апелляционный суд изменил приговор по уголовному делу с условного срока на лишение свободы. Таким образом жительница Ялты за незаконную банковскую деятельность проведет в колонии пять лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Ранее жительница Ялты была судом признана виновной по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" и приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 2 миллионов рублей.По информации прокуратуры, женщина, являясь членом организованной группы, в период с 2018 года по 2023 год осуществляла незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории региона.Для этого она открыла расчетные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обеспечили поступление на счета подконтрольных подсудимой фирм более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц для дальнейшего обналичивания и вывода из безналичного оборота, уточнили в надзорном ведомстве."За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 141 млн рублей", – добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 миллионов рублей путем преднамеренного банкротства и мошенничества.
16:16 12.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму апелляционный суд изменил приговор по уголовному делу с условного срока на лишение свободы. Таким образом жительница Ялты за незаконную банковскую деятельность проведет в колонии пять лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденной наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 2 млн рублей, она взята под стражу в зале суда", – сказано в сообщении.
Ранее жительница Ялты была судом признана виновной по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" и приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 2 миллионов рублей.
По информации прокуратуры, женщина, являясь членом организованной группы, в период с 2018 года по 2023 год осуществляла незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории региона.
Для этого она открыла расчетные счета для нескольких фирм, которыми фактически руководила. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, участники организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обеспечили поступление на счета подконтрольных подсудимой фирм более 1 млрд рублей от 50 юридических лиц для дальнейшего обналичивания и вывода из безналичного оборота, уточнили в надзорном ведомстве.
"За свои незаконные услуги члены группы получали от 12 до 15% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 141 млн рублей", – добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по уголовному делу о причинении ущерба на общую сумму более 76 миллионов рублей путем преднамеренного банкротства и мошенничества.
