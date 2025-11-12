Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
Крымчанин ответит за экстремизм в сети. Мужчина призывал к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности, уголовное дело направлено в суд. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за экстремизм в сети. Мужчина призывал к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в 2023 и 2024 годах обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности."Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым", – добавили в сообщении.Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.
крым, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, экстремизм, суд, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб
Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку

В Крыму мужчина ответит за призыв к насилию в сети – уголовное дело направлено в суд

17:46 12.11.2025 (обновлено: 17:49 12.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за экстремизм в сети. Мужчина призывал к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Прокуратура направила в суд уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности", – сказано в сообщении.
По информации надзорного ведомства, в 2023 и 2024 годах обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.
"Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым", – добавили в сообщении.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.
*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.
