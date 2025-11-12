https://crimea.ria.ru/20251112/krymchanin-otvetit-za-ekstremizm-v-seti-po-natsionalnomu-priznaku-1150850562.html

Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанин ответит за экстремизм в сети. Мужчина призывал к насилию в отношении группы лиц по признаку национальности, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, в 2023 и 2024 годах обвиняемый в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности."Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым", – добавили в сообщении.Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиВ Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФЗа призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет

