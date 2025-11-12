https://crimea.ria.ru/20251112/krymchane-otdali-moshennikam-75-mln-rubley-za-nedelyu-1150829478.html

Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю

Крымчане за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T09:29

2025-11-12T09:29

2025-11-12T09:29

мошенничество

новости

финансы

деньги

крым

новости крыма

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_736d7db166750a850d0d992026d669aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма."В период с 5 по 10 ноября в Крыму 29 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 7,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Так, 47-летняя жительница Евпатории пришла в полицию после того, как ее семья стала жертвой телефонных мошенников.Со слов заявительницы, ее несовершеннолетней дочери позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил о якобы подозрительных финансовых операциях. Он убедил подростка, что нужно перевести деньги на "безопасные счета". Девочка отдала аферистам 190 тысяч рублей из семейного бюджета.А вот с 67-летней жительницей Ялты неизвестный связался через популярный мессенджер. Представившись консультантом по инвестициям, он убедил ее вложить деньги в "выгодный проект". В результате пенсионерка перевела злоумышленнику более 690 тысяч рублей.43-летняя жительница Сакского района перечислила со своей банковской карты свыше 310 тысяч рублей, также желая заработать на инвестициях.Житель Симферопольского района стал жертвой обмана, когда неизвестный написал ему в мессенджере с аккаунта, внешне схожего с профилем его знакомого, который попросил занять деньги. Мужчина, не подозревая подвоха, через личный кабинет своего банка перевел более 13 тысяч рублей.А в Евпатории произошел случай интернет-мошенничества, связанный с покупкой товаров через сайты бесплатных объявлений, в результате которого 38-летний мужчина лишился 45 тысяч рублей.Неделей ранее крымчане отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251112/perevody-samomu-sebe-po-sbp-budut-schitat-priznakom-moshennichestva-1150828491.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, финансы, деньги, крым, новости крыма, мвд по республике крым