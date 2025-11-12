Рейтинг@Mail.ru
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/krymchane-otdali-moshennikam-75-mln-rubley-za-nedelyu-1150829478.html
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю
Крымчане за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T09:29
2025-11-12T09:29
мошенничество
новости
финансы
деньги
крым
новости крыма
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_736d7db166750a850d0d992026d669aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма."В период с 5 по 10 ноября в Крыму 29 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 7,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Так, 47-летняя жительница Евпатории пришла в полицию после того, как ее семья стала жертвой телефонных мошенников.Со слов заявительницы, ее несовершеннолетней дочери позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил о якобы подозрительных финансовых операциях. Он убедил подростка, что нужно перевести деньги на "безопасные счета". Девочка отдала аферистам 190 тысяч рублей из семейного бюджета.А вот с 67-летней жительницей Ялты неизвестный связался через популярный мессенджер. Представившись консультантом по инвестициям, он убедил ее вложить деньги в "выгодный проект". В результате пенсионерка перевела злоумышленнику более 690 тысяч рублей.43-летняя жительница Сакского района перечислила со своей банковской карты свыше 310 тысяч рублей, также желая заработать на инвестициях.Житель Симферопольского района стал жертвой обмана, когда неизвестный написал ему в мессенджере с аккаунта, внешне схожего с профилем его знакомого, который попросил занять деньги. Мужчина, не подозревая подвоха, через личный кабинет своего банка перевел более 13 тысяч рублей.А в Евпатории произошел случай интернет-мошенничества, связанный с покупкой товаров через сайты бесплатных объявлений, в результате которого 38-летний мужчина лишился 45 тысяч рублей.Неделей ранее крымчане отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251112/perevody-samomu-sebe-po-sbp-budut-schitat-priznakom-moshennichestva-1150828491.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d17ef5377fb61644193c5bf1e5bb2b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, новости, финансы, деньги, крым, новости крыма, мвд по республике крым
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю

За неделю в Крыму мошенники обманули 29 граждан и "заработали" 7,5 млн рублей

09:29 12.11.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"В период с 5 по 10 ноября в Крыму 29 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 7,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Чаще всего аферисты находят своих жертв по телефону, через соцсети, кроме того, доверчивые граждане лишаются своих денег при установке вредоносных приложений и из-за того, что переходят по неизвестным ссылкам, уточнили в ведомстве.
Так, 47-летняя жительница Евпатории пришла в полицию после того, как ее семья стала жертвой телефонных мошенников.
Со слов заявительницы, ее несовершеннолетней дочери позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил о якобы подозрительных финансовых операциях. Он убедил подростка, что нужно перевести деньги на "безопасные счета". Девочка отдала аферистам 190 тысяч рублей из семейного бюджета.
А вот с 67-летней жительницей Ялты неизвестный связался через популярный мессенджер. Представившись консультантом по инвестициям, он убедил ее вложить деньги в "выгодный проект". В результате пенсионерка перевела злоумышленнику более 690 тысяч рублей.
43-летняя жительница Сакского района перечислила со своей банковской карты свыше 310 тысяч рублей, также желая заработать на инвестициях.
Житель Симферопольского района стал жертвой обмана, когда неизвестный написал ему в мессенджере с аккаунта, внешне схожего с профилем его знакомого, который попросил занять деньги. Мужчина, не подозревая подвоха, через личный кабинет своего банка перевел более 13 тысяч рублей.
А в Евпатории произошел случай интернет-мошенничества, связанный с покупкой товаров через сайты бесплатных объявлений, в результате которого 38-летний мужчина лишился 45 тысяч рублей.
Неделей ранее крымчане отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
08:52
Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества
 
МошенничествоНовостиФинансыДеньгиКрымНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
11:35Армения хочет отказаться от российского зерна в пользу украинского – СВР
11:09Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе
10:51В Крыму обесточены несколько поселков в трех районах полуострова
10:33Кличко призывает снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
10:1910 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье
09:54Врачи частично ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику
09:44Министра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции
09:29Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю
09:14Сорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита Тихона
08:52Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничества
08:40Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдать
08:22Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
08:07Поднял замаскированную взрывчатку – в Красногорске подорвался ребенок
08:01В Севастополе вынесен первый приговор за ложные публикации об армии РФ
07:52Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю
07:36Украинские беспилотники атаковали семь регионов России
07:22После атаки беспилотников горит промзона в Буденновске
07:12Где в Крыму чаще всего травмируются туристы
06:41Спасал солдат в осажденном Севастополе – вклад Пирогова в медицину
Лента новостейМолния