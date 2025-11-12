https://crimea.ria.ru/20251112/krymchane-otdali-moshennikam-75-mln-rubley-za-nedelyu-1150829478.html
Крымчане отдали мошенникам 7,5 млн рублей за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма."В период с 5 по 10 ноября в Крыму 29 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 7,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Так, 47-летняя жительница Евпатории пришла в полицию после того, как ее семья стала жертвой телефонных мошенников.Со слов заявительницы, ее несовершеннолетней дочери позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил о якобы подозрительных финансовых операциях. Он убедил подростка, что нужно перевести деньги на "безопасные счета". Девочка отдала аферистам 190 тысяч рублей из семейного бюджета.А вот с 67-летней жительницей Ялты неизвестный связался через популярный мессенджер. Представившись консультантом по инвестициям, он убедил ее вложить деньги в "выгодный проект". В результате пенсионерка перевела злоумышленнику более 690 тысяч рублей.43-летняя жительница Сакского района перечислила со своей банковской карты свыше 310 тысяч рублей, также желая заработать на инвестициях.Житель Симферопольского района стал жертвой обмана, когда неизвестный написал ему в мессенджере с аккаунта, внешне схожего с профилем его знакомого, который попросил занять деньги. Мужчина, не подозревая подвоха, через личный кабинет своего банка перевел более 13 тысяч рублей.А в Евпатории произошел случай интернет-мошенничества, связанный с покупкой товаров через сайты бесплатных объявлений, в результате которого 38-летний мужчина лишился 45 тысяч рублей.Неделей ранее крымчане отдали дистанционным мошенникам почти 62 миллиона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
