Какой сегодня праздник: 12 ноября

Какой сегодня праздник: 12 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Какой сегодня праздник: 12 ноября

Сегодня в России празднуют день специалиста по безопасности, а еще синичкин день, во всем мире отмечают день борьбы с пневмонией. В этот день в 1717 году...

2025-11-12

2025-11-12T00:00

2025-11-11T15:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня в России празднуют день специалиста по безопасности, а еще синичкин день, во всем мире отмечают день борьбы с пневмонией. В этот день в 1717 году Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им "вечный двигатель", в 1803 году Николая Карамзина официально назначили "российским историографом". В этот день родились Иван Шувалов, Грейс Келли и Людмила Гурченко.Что празднуют в миреВсемирный день борьбы с пневмонией отмечают ежегодно 12 ноября. Его появление в календаре инициировала Глобальная коалиция против детской пневмонии для привлечения внимания государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. В этот день по всему миру медицинские учреждения организуют профилактические мероприятия и проводят медосмотры. Отмечается, что пневмонией чаще всего страдают дети. Ежегодно более 1 миллиона детей в возрасте до пяти лет умирают от этого заболевания. Это больше общего числа смертей от СПИД, кори и малярии.В этот день сотрудники служб безопасности отмечают свой профессиональный праздник. Другими словами, 12 ноября можно поздравить всех секьюрити, которые обеспечивают максимальную безопасность других людей, объектов и информации. Эта профессия известна еще с древних времен, когда ее представители пробовали напитки и блюда, прежде чем к трапезе приступит господин. Долгое время считалось, что только мужчины могут обеспечивать безопасность, однако в последние годы представительницы прекрасной половины человечества разрушают этот стереотип, становясь не только сотрудниками служб безопасности, но и телохранителями.12 ноября также отмечается синичкин день. Это экологический праздник, который своими корнями уходит в далекое прошлое. Этот день в народном календаре значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. Народные приметы гласят, что к этому дню синицы чувствуют приближающиеся холода и прилетают поближе к людям. По приметам, если в этот день синица свистит, то погода будет ясной, если пищит – скоро грянут морозы.Еще сегодня можно отметить День творческих осуществлений. Именины у Артема, Анастасии, Степана, Елены, Александра, Максима.Знаменательные событияВ этот день 307 лет назад алхимик, механик Бесслер-Орфиреус представил изобретенный им "вечный двигатель". Свое изобретение он пытался продать за сто тысяч талеров (почти 2,5 миллиона долларов по нынешнему курсу). Всем хотелось понять принцип работы двигателя, но механик не спешил раскрывать свой секрет. При малейших опасениях, что его изобретение хотят похитить, он сразу же уничтожал все чертежи и переезжал в другой город. За семь лет активных экспериментов Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей "вечного двигателя". Позже его служанка рассказала, что механизмы были заведены вручную, и это безвозвратно загубило репутацию ученого. Принципы работы двигателя до сих пор достоверно не известны.12 ноября 1803 года указом императора Александра I Николай Карамзин был официально назначен "российским историографом". Помимо самого звания, его обладатель получал 2 тысячи рублей ежегодного жалованья. На следующий год Карамзин приступил к созданию главного труда своей жизни – "Истории государства Российского". К концу своей жизни историограф являлся сторонником абсолютной монархии. При жизни успел выпустить одиннадцать томов "Истории". Незаконченный двенадцатый том был издан уже после его смерти. Титул же историографа в России после смерти Карамзина не возобновлялся.Кто родилсяВ этот день в 1727 году родился русский государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, меценат Иван Шувалов. Он появился на свет в небогатой семье, но благодаря покровительству родственников оказался при дворе. Долгие годы был фаворитом императрицы и оставался им до самой ее смерти, поскольку отличался скромностью, робостью и внимательностью. При этом Шувалов имел заметное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России, содействовал развитию русской науки и искусства.96 лет назад родилась известная американская актриса и княгиня Монако Грейс Келли. Она сыграла роли всего в десятке фильмов, но успела завоевать известность и всенародную любовь. Келли оставалась всегда на волне популярности из-за того, что большую часть своей жизни занималась благотворительностью.12 ноября в 1935 году на свет появилась советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР Людмила Гурченко. Проявлять интерес к сцене она начала еще в раннем детстве, а в кино дебютировала в 1956 году. Актриса стала известной своими ролями в таких фильмах как "Карнавальная ночь", "Любовь и голуби", "Вокзал для двоих", "Девушка с гитарой", "Рабочий поселок" и "Соломенная шляпка". До последнего дня вела активную творческую жизнь, выступала в концертах и на телевидении.Еще в этот день родились советский и российский кинорежиссер и сценарист Юрий Кара, американская актриса и певица, обладательница "Оскара" Энн Хэтэуэй, российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук.

