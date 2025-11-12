https://crimea.ria.ru/20251112/kak-idet-restavratsiya-dachi-stamboli-v-feodosii-1150830926.html

Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".По информации Юрия Гоцанюка, на объекте уже выполнено укрепление фундамента, реставрация грота, павильона и мраморных элементов, а также модернизация инженерных систем.Также завершены работы по укреплению грунта под фундаментом, усиление кладки стен, реставрация беседки и стилобата ограждения, прокладка наружных инженерных сетей и освещения, монтаж внутренних систем отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения, уточнил председатель совмина.Накануне сообщалось, что в Керчи продолжается реставрация объекта культурного наследия федерального значения – женской Романовской гимназии XIX века. Строители работают по трем направлениям – устройство венчающего карниза по фасаду и монтаж кровли, которую также сделают под старину. И еще делают так называемую "монолитную рубашку" – пояс из арматуры и толстого слоя бетона. Сдать объект планируют в 2027 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить

