Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
Реконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".По информации Юрия Гоцанюка, на объекте уже выполнено укрепление фундамента, реставрация грота, павильона и мраморных элементов, а также модернизация инженерных систем.Также завершены работы по укреплению грунта под фундаментом, усиление кладки стен, реставрация беседки и стилобата ограждения, прокладка наружных инженерных сетей и освещения, монтаж внутренних систем отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения, уточнил председатель совмина.Накануне сообщалось, что в Керчи продолжается реставрация объекта культурного наследия федерального значения – женской Романовской гимназии XIX века. Строители работают по трем направлениям – устройство венчающего карниза по фасаду и монтаж кровли, которую также сделают под старину. И еще делают так называемую "монолитную рубашку" – пояс из арматуры и толстого слоя бетона. Сдать объект планируют в 2027 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
феодосия
Новости
Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии

Реставрация дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов – Гоцанюк

11:48 12.11.2025
 
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Реконструкция объекта культурного наследия XIX века – дачи Стамболи в Феодосии выполнена на 78 процентов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания в ГКУ "Инвестстрой Республики Крым".
"На сегодняшний день строительная готовность составляет 78%. В ходе работ были выявлены значительные повреждения несущих конструкций, что потребовало корректировки проектной документации и проведения противоаварийных мероприятий", – сказано в сообщении.
По информации Юрия Гоцанюка, на объекте уже выполнено укрепление фундамента, реставрация грота, павильона и мраморных элементов, а также модернизация инженерных систем.
Также завершены работы по укреплению грунта под фундаментом, усиление кладки стен, реставрация беседки и стилобата ограждения, прокладка наружных инженерных сетей и освещения, монтаж внутренних систем отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения, уточнил председатель совмина.
"Завершена реставрация каменного и кованого ограждения вдоль проспекта Айвазовского, а также отделка грота. В настоящее время ведутся отделочные работы, восстановление полов и дверей, воссоздание утраченной мраморной облицовки портала главного входа", – добавил Гоцанюк.
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии
Накануне сообщалось, что в Керчи продолжается реставрация объекта культурного наследия федерального значения – женской Романовской гимназии XIX века. Строители работают по трем направлениям – устройство венчающего карниза по фасаду и монтаж кровли, которую также сделают под старину. И еще делают так называемую "монолитную рубашку" – пояс из арматуры и толстого слоя бетона. Сдать объект планируют в 2027 году.
Феодосия, Дача Стамболи, Новости Крыма, Реставрация, Юрий Гоцанюк
 
