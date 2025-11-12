https://crimea.ria.ru/20251112/iz-za-zasukhi-urozhay-koriandra-v-krymu-snizilsya-vdvoe-1150844949.html

Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. Такие данные в ходе доклада в Госсовете Крыма привел министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Он напомнил, что в 2024 году в профильном министерстве ЧС был объявлен дважды: 10 июня, а также по апрельским и майским заморозкам, когда в степи было до - 10 градусов."Это аномальная ситуация, которая кардинальным образом повлияла на отрасль садоводства и изменила урожай. Надеялись на то, что под ЧС подпадут восемь регионов, но, к сожалению, в эту ситуацию попали 10 муниципалитетов", - уточнил Кратюк.По его словам, очень пострадали масличные культуры, в том числе и кориандр, которого в Крыму выращивают более 70% во всем Южной Федеральном округе.При этом рапс, и озимый, и яровой, дал хороший урожай. Тем не менее, подчеркнул Кратюк, министерство не рекомендует увеличивать его посевные площади в Крыму, потому что после выращивания этой культуры на этом месте год ничего выращивать нельзя."Но я специально привел пример того, что обязательно надо пробовать новые культуры, экспериментировать. Иногда они дают хороший результат. То есть, не играться только в пшеницу или только в подсолнух, а все-таки пытаться применять новые культуры. Тем более, что спрос по Российской Федерации в регионах есть достаточно большой", - отметил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкГосподдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделятКакими овощами Крым себя полностью обеспечивает

