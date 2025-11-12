Рейтинг@Mail.ru
Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/iz-za-zasukhi-urozhay-koriandra-v-krymu-snizilsya-vdvoe-1150844949.html
Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. Такие данные в ходе доклада в Госсовете... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T15:43
2025-11-12T15:27
сельское хозяйство
денис кратюк
урожай зерновых культур
урожай
урожай в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140678084_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ddafb8153433c1c3bb3efdb7a1e01b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. Такие данные в ходе доклада в Госсовете Крыма привел министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Он напомнил, что в 2024 году в профильном министерстве ЧС был объявлен дважды: 10 июня, а также по апрельским и майским заморозкам, когда в степи было до - 10 градусов."Это аномальная ситуация, которая кардинальным образом повлияла на отрасль садоводства и изменила урожай. Надеялись на то, что под ЧС подпадут восемь регионов, но, к сожалению, в эту ситуацию попали 10 муниципалитетов", - уточнил Кратюк.По его словам, очень пострадали масличные культуры, в том числе и кориандр, которого в Крыму выращивают более 70% во всем Южной Федеральном округе.При этом рапс, и озимый, и яровой, дал хороший урожай. Тем не менее, подчеркнул Кратюк, министерство не рекомендует увеличивать его посевные площади в Крыму, потому что после выращивания этой культуры на этом месте год ничего выращивать нельзя."Но я специально привел пример того, что обязательно надо пробовать новые культуры, экспериментировать. Иногда они дают хороший результат. То есть, не играться только в пшеницу или только в подсолнух, а все-таки пытаться применять новые культуры. Тем более, что спрос по Российской Федерации в регионах есть достаточно большой", - отметил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материкГосподдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделятКакими овощами Крым себя полностью обеспечивает
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140678084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_525c63749bda19fe4cd973f73730f09d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, денис кратюк, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму, крым, новости крыма
Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое

Из-за двух ЧС 2025 года урожай зерновых и масличных культур в Крыму снизился

15:43 12.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. Такие данные в ходе доклада в Госсовете Крыма привел министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"Несмотря на достаточно высокую активность этих растений, данный год является вторым годом засухи. Если в 2024 год мы в засуху ЧС не вводили, то сейчас мы попали "в плечи" второго ЧС второго года (засухи - ред.). Это уникальная ситуация. Наука говорит, что раз в 5 лет мы попадаем в период засухи. Мы надеялись, что это 2024-й год, а оказалось, что и 2025-й тоже", - рассказал министр.
Он напомнил, что в 2024 году в профильном министерстве ЧС был объявлен дважды: 10 июня, а также по апрельским и майским заморозкам, когда в степи было до - 10 градусов.
"Это аномальная ситуация, которая кардинальным образом повлияла на отрасль садоводства и изменила урожай. Надеялись на то, что под ЧС подпадут восемь регионов, но, к сожалению, в эту ситуацию попали 10 муниципалитетов", - уточнил Кратюк.
По его словам, очень пострадали масличные культуры, в том числе и кориандр, которого в Крыму выращивают более 70% во всем Южной Федеральном округе.
"Здесь мы получили вместо 48 тысяч ожидаемых тонн 24 тысячи. Культура даже не отцвела и практически погибла уже на корню как таковая. Лен масличный показал очень плохие результаты. Ну, и подсолнечник. Культура, которая должна была явиться достаточно серьезным драйвером с точки зрения денег, высокомаржинальная, тоже показала низкий результат", - констатировал министр сельского хозяйства республики.
При этом рапс, и озимый, и яровой, дал хороший урожай. Тем не менее, подчеркнул Кратюк, министерство не рекомендует увеличивать его посевные площади в Крыму, потому что после выращивания этой культуры на этом месте год ничего выращивать нельзя.
"Но я специально привел пример того, что обязательно надо пробовать новые культуры, экспериментировать. Иногда они дают хороший результат. То есть, не играться только в пшеницу или только в подсолнух, а все-таки пытаться применять новые культуры. Тем более, что спрос по Российской Федерации в регионах есть достаточно большой", - отметил министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Впадают в спячку: как в Крыму хранят яблоки перед отправкой на материк
Господдержка рыбной отрасли в Крыму: кому и сколько выделят
Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает
 
Сельское хозяйствоДенис КратюкУрожай зерновых культурУрожайУрожай в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки
16:16Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард
16:09Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
15:56В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами
15:43Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
15:28Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
15:16В Феодосии громко
15:06Что поразило наставников программы "Герои Крыма"
14:58Путин: Россия и Казахстан – ближайшие партнеры и союзники
14:41Уберечь детей от терактов: советы сотрудника Федеральной службы охраны
14:27В московской школе ученик 10 класса напал на учителя
14:16Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма
14:03Новости СВО: в Минобороны привели страшные потери Киева
13:53Новый порядок призыва в армию – кого коснутся отсрочки
13:38Пьесы на лезгинском и ногайском: в Крыму стартовал фестиваль нацтеатров
13:23В Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектора
13:08Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке
12:57Сотни тысяч человек остались без воды в Новороссийске из-за аварии
12:37Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя
12:22Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян
Лента новостейМолния