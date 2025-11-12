Рейтинг@Mail.ru
Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
Житель Феодосии мошенническим путем через подложное свидетельство о браке и свидетельство о смерти вступил в наследство на квартиру. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии мошенническим путем через подложное свидетельство о браке и свидетельство о смерти вступил в наследство на квартиру. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, мужчина, желая завладеть имуществом потерпевшей, вступил в сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.Как сообщила следствию свидетельница по данному уголовному делу, проживающая в смежной квартире, она, увидев, как в квартире ее соседки подсудимый менял дверной замок, поинтересовалась кто он. На что последний пояснил, что является супругом собственницы, которая умерла, пояснили в прокуратуре.Подсудимый был задержан сотрудниками органов полиции, вину в совершении преступления он признал. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
крым, феодосия, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым
Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой

Фиктивные брак и смерть - в Крыму за мошенничество с квартирой мужчине дали 3 года условно

22:15 12.11.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии мошенническим путем через подложное свидетельство о браке и свидетельство о смерти вступил в наследство на квартиру. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, мужчина, желая завладеть имуществом потерпевшей, вступил в сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
"Сообщник осужденного передал ему подложные свидетельство о браке с потерпевшей и свидетельство о ее смерти, на основании которых осужденный вступил в наследство на квартиру в городе Феодосии", – сказано в сообщении.
Как сообщила следствию свидетельница по данному уголовному делу, проживающая в смежной квартире, она, увидев, как в квартире ее соседки подсудимый менял дверной замок, поинтересовалась кто он. На что последний пояснил, что является супругом собственницы, которая умерла, пояснили в прокуратуре.
"Услышав это, я позвонила соседке, убедилась, что она жива, рассказала о том, что происходит и вызвала полицию," - пояснила свидетель.
Подсудимый был задержан сотрудниками органов полиции, вину в совершении преступления он признал. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что в Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
