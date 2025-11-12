https://crimea.ria.ru/20251112/fiktivnye-brak-i-smert-krymchanin-poluchil-srok-za-aferu-s-kvartiroy-1150850748.html

Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии мошенническим путем через подложное свидетельство о браке и свидетельство о смерти вступил в наследство на квартиру. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, мужчина, желая завладеть имуществом потерпевшей, вступил в сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.Как сообщила следствию свидетельница по данному уголовному делу, проживающая в смежной квартире, она, увидев, как в квартире ее соседки подсудимый менял дверной замок, поинтересовалась кто он. На что последний пояснил, что является супругом собственницы, которая умерла, пояснили в прокуратуре.Подсудимый был задержан сотрудниками органов полиции, вину в совершении преступления он признал. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении домаПодделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысячСевастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей

