Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
Фиктивные брак и смерть: крымчанин получил срок за аферу с квартирой
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии мошенническим путем через подложное свидетельство о браке и свидетельство о смерти вступил в наследство на квартиру. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, мужчина, желая завладеть имуществом потерпевшей, вступил в сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.Как сообщила следствию свидетельница по данному уголовному делу, проживающая в смежной квартире, она, увидев, как в квартире ее соседки подсудимый менял дверной замок, поинтересовалась кто он. На что последний пояснил, что является супругом собственницы, которая умерла, пояснили в прокуратуре.Подсудимый был задержан сотрудниками органов полиции, вину в совершении преступления он признал. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возбудили дело о хищении 4 млн рублей при возведении домаПодделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысячСевастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Житель Феодосии мошенническим путем через подложное свидетельство о браке и свидетельство о смерти вступил в наследство на квартиру. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, мужчина, желая завладеть имуществом потерпевшей, вступил в сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
"Сообщник осужденного передал ему подложные свидетельство о браке с потерпевшей и свидетельство о ее смерти, на основании которых осужденный вступил в наследство на квартиру в городе Феодосии", – сказано в сообщении.
Как сообщила следствию свидетельница по данному уголовному делу, проживающая в смежной квартире, она, увидев, как в квартире ее соседки подсудимый менял дверной замок, поинтересовалась кто он. На что последний пояснил, что является супругом собственницы, которая умерла, пояснили в прокуратуре.
"Услышав это, я позвонила соседке, убедилась, что она жива, рассказала о том, что происходит и вызвала полицию," - пояснила свидетель.
Подсудимый был задержан сотрудниками органов полиции, вину в совершении преступления он признал. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, уточнили в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что в Севастополе мать и сын, которые обманом решили завладеть трехкомнатной квартирой
одинокой престарелой женщины, заочно предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
