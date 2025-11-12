https://crimea.ria.ru/20251112/ekstremalnaya-magnitnaya-burya-planetarnogo-masshtaba-obrushilas-na-zemlyu-1150827376.html

Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю

Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 12.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитный шторм почти достигает высшего уровня G5.Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, уточняют в Лаборатории. При этом геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза, поскольку ожидалось, что этой ночью к Земле подойдет только один из трех плазменных выбросов и вызовет слабую бурю уровня G1-G2.На основании наблюдений ученые делают вывод, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел.Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превысило все вспышки этого года. По энергии – оценочно в 10-20 раз. Мощный геомагнитный удар из-за произошедшей накануне вспышки прогнозировали на 12 ноября. На фоне этих событий сейчас над Землей формируются зоны полярных сияний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном циклеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему

