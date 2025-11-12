Рейтинг@Mail.ru
Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю
Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю
Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитный шторм почти достигает высшего уровня G5.Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, уточняют в Лаборатории. При этом геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза, поскольку ожидалось, что этой ночью к Земле подойдет только один из трех плазменных выбросов и вызовет слабую бурю уровня G1-G2.На основании наблюдений ученые делают вывод, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел.Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превысило все вспышки этого года. По энергии – оценочно в 10-20 раз. Мощный геомагнитный удар из-за произошедшей накануне вспышки прогнозировали на 12 ноября. На фоне этих событий сейчас над Землей формируются зоны полярных сияний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном циклеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
Новости
Экстремальная магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю

Сильнейшая магнитная буря планетарного масштаба бушует над Землей – ученые

07:52 12.11.2025 (обновлено: 08:31 12.11.2025)
 
Магнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитный шторм почти достигает высшего уровня G5.

"Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней", – сообщают ученые

Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла, уточняют в Лаборатории. При этом геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза, поскольку ожидалось, что этой ночью к Земле подойдет только один из трех плазменных выбросов и вызовет слабую бурю уровня G1-G2.
На основании наблюдений ученые делают вывод, что основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел.

"Основной пик воздействия прогнозировался и по-прежнему прогнозируется в середине суток… В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится. Прогноз на сутки, по сути, отсутствует", – констатируют ученые.

Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превысило все вспышки этого года. По энергии – оценочно в 10-20 раз. Мощный геомагнитный удар из-за произошедшей накануне вспышки прогнозировали на 12 ноября. На фоне этих событий сейчас над Землей формируются зоны полярных сияний.
