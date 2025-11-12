https://crimea.ria.ru/20251112/banki-proveryat-perevody-ot-200-tysyach-rubley-neznakomomu-litsu-po-sbp-1150855453.html

Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Банки будут проверять на признаки мошенничества переводы в размере более 200 тысяч рублей "условно незнакомым" получателям, если до этого клиент перевел крупную сумму на свой счет через СБП. Соответствующее разъяснение дал Центробанк на своей странице во "ВКонтакте" на вопрос одного из пользователей.Важным условием является то, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП.Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу, подчеркнули в ЦБ.Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

