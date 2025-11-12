Рейтинг@Mail.ru
Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП - РИА Новости Крым, 12.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251112/banki-proveryat-perevody-ot-200-tysyach-rubley-neznakomomu-litsu-po-sbp-1150855453.html
Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП
Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП
Банки будут проверять на признаки мошенничества переводы в размере более 200 тысяч рублей "условно незнакомым" получателям, если до этого клиент перевел крупную РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T21:52
2025-11-12T21:53
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Банки будут проверять на признаки мошенничества переводы в размере более 200 тысяч рублей "условно незнакомым" получателям, если до этого клиент перевел крупную сумму на свой счет через СБП. Соответствующее разъяснение дал Центробанк на своей странице во "ВКонтакте" на вопрос одного из пользователей.Важным условием является то, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП.Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу, подчеркнули в ЦБ.Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.
Банки проверят переводы от 200 тысяч рублей "незнакомому" лицу по СБП

Банки будут проверять переводы более 200 тысяч рублей условно "незнакомым людям по СБП

21:52 12.11.2025 (обновлено: 21:53 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Банки будут проверять на признаки мошенничества переводы в размере более 200 тысяч рублей "условно незнакомым" получателям, если до этого клиент перевел крупную сумму на свой счет через СБП. Соответствующее разъяснение дал Центробанк на своей странице во "ВКонтакте" на вопрос одного из пользователей.
"На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода", - говорится в пояснении.
Важным условием является то, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП.
Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу, подчеркнули в ЦБ.
Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
