Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Три населенный пункта Джанкойского района обесточены из-за аварии в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, на работы по восстановлению энергоснабжения специалистам компании потребуется ориентировочно три часа.Утром в среду без света из-за аварий на сетях оставались несколько населенных пунктов в Симферопольском, Сакском и Черноморском районах Крыма, сообщали ранее в "Крымэнерго".Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

