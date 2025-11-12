Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма
Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма
Три населенный пункта Джанкойского района обесточены из-за аварии в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T14:16
2025-11-12T14:20
джанкойский район
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электроэнергия
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Три населенный пункта Джанкойского района обесточены из-за аварии в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, на работы по восстановлению энергоснабжения специалистам компании потребуется ориентировочно три часа.Утром в среду без света из-за аварий на сетях оставались несколько населенных пунктов в Симферопольском, Сакском и Черноморском районах Крыма, сообщали ранее в "Крымэнерго".Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности.
джанкойский район
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
джанкойский район, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электроэнергия, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии
Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма

На севере Крыма обесточены из-за аварии три населенных пункта

14:16 12.11.2025 (обновлено: 14:20 12.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Три населенный пункта Джанкойского района обесточены из-за аварии в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Джанкойский район, села Дмитриевка, Мичуриновка, Константиновка", – перечислили на предприятии населенные пункты, которые остались без света.

По данным пресс-службы, на работы по восстановлению энергоснабжения специалистам компании потребуется ориентировочно три часа.
Утром в среду без света из-за аварий на сетях оставались несколько населенных пунктов в Симферопольском, Сакском и Черноморском районах Крыма, сообщали ранее в "Крымэнерго".
Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
 
Джанкойский районГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
