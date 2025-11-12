https://crimea.ria.ru/20251112/avariya-obestochila-tri-naselennykh-punkta-na-severe-kryma-1150842461.html
Авария обесточила несколько населенных пунктов на севере Крыма
Три населенный пункта Джанкойского района обесточены из-за аварии в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Три населенный пункта Джанкойского района обесточены из-за аварии в среду днем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, на работы по восстановлению энергоснабжения специалистам компании потребуется ориентировочно три часа.Утром в среду без света из-за аварий на сетях оставались несколько населенных пунктов в Симферопольском, Сакском и Черноморском районах Крыма, сообщали ранее в "Крымэнерго".Накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
