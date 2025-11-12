https://crimea.ria.ru/20251112/armeniya-ne-budet-otkazyvatsya-ot-rossiyskogo-zerna--pashinyan-1150837556.html

Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян

Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армения не будет отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.Ранее в среду в СВР заявили, что Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

