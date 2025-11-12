Рейтинг@Mail.ru
Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян
Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян
Армения не будет отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян. РИА Новости Крым, 12.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армения не будет отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.Ранее в среду в СВР заявили, что Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям.
новости, армения, никол пашинян, зерно, россия, торговля, украина
Армения не будет отказываться от российского зерна – Пашинян

Пашинян: Армения не будет отказываться от российского зерна

12:22 12.11.2025 (обновлено: 12:23 12.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Армения не будет отказываться от российского зерна в пользу украинского, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
Ранее в среду в СВР заявили, что Армения из политических соображений хочет отказаться от закупок зерна из России в пользу более дорогого украинского, тем самым оказать помощь киевским властям.
"Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность", – цитирует Пашиняна РИА Новости.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Лента новостейМолния