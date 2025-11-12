https://crimea.ria.ru/20251112/10-g-vzryvchatki---sk-rasskazal-podrobnosti-o-chp-s-rebenkom-v-podmoskove-1150830210.html

10 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье

2025-11-12T10:19

2025-11-12T10:19

2025-11-12T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Масса самодельного взрывного устройства, от которого в подмосковном Красногорске пострадал ребенок, составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в СК РФ. Ранее сообщалось, что в руках у 10-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице, ему частично ампутировали пальцы на руке.Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело расследуется по о признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области представить оперативный доклад о ходе расследования, об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

