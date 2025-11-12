Рейтинг@Mail.ru
10 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.11.2025
10 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье
10 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.11.2025
10 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье
Масса самодельного взрывного устройства, от которого в подмосковном Красногорске пострадал ребенок, составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T10:19
2025-11-12T11:31
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
взрыв
московская область
дети
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Масса самодельного взрывного устройства, от которого в подмосковном Красногорске пострадал ребенок, составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в СК РФ. Ранее сообщалось, что в руках у 10-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице, ему частично ампутировали пальцы на руке.Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело расследуется по о признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области представить оперативный доклад о ходе расследования, об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, взрыв, московская область, дети, новости
10 г взрывчатки - СК рассказал подробности о ЧП с ребенком в Подмосковье

10 граммов взрывчатки было заложено в СВУ в подмосковном Красногорске - СК

10:19 12.11.2025 (обновлено: 11:31 12.11.2025)
 
© СК ПодмосковьяОстатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
© СК Подмосковья
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Масса самодельного взрывного устройства, от которого в подмосковном Красногорске пострадал ребенок, составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в СК РФ.
Ранее сообщалось, что в руках у 10-летнего мальчика сдетонировало самодельное взрывное устройство, замаскированное под деньги, которые он поднял с земли. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице, ему частично ампутировали пальцы на руке.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте. По уголовному делу назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и все обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело расследуется по о признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области представить оперативный доклад о ходе расследования, об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияВзрывМосковская областьдетиНовости
 
