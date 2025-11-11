https://crimea.ria.ru/20251111/vstrecha-putina-s-aksenovym-i-sryv-operatsii-po-ugonu-mig-31--glavnoe-1150825586.html

Встреча Путина с Аксеновым и срыв операции по угону МиГ-31 – главное

Встреча Путина с Аксеновым и срыв операции по угону МиГ-31 – главное

11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению терактов, приняли в России. ФСБ сорвала операцию по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Крымская косметика на основе натуральных эфирных масел готовится выйти на рынок Китая. На Кубани зафиксировали два землетрясения – ждать ли подземных толчков в Крыму.О главных событиях и заявлениях – в подборке РИА Новости Крым.Сорвана операция по угону МиГ-31 с "Кинжалом"Угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации сообща планировали организовать Киев и Лондон. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.Сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота. Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны.Путин встретился с АксеновымПрезидент России Владимир Путин встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководитель региона доложил, что экономика республики демонстрирует рост. По госпрограмме социально-экономического развития на этот год заложено 68 миллиардов рублей.Аксенов добавил, что в Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний. Суммарный объем инвестиций резидентов превышает 280 миллиардов рублей. В рамках этих проектов создано 12 тысяч рабочих мест.Также по информации главы Крыма, регион за десять месяцев текущего года посетили свыше 6 миллионов отдыхающих. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го. При этом доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.В Крыму по итогам 2025 года будет построено порядка 1,25 миллиона квадратных метров жилья. В целом это соответствует объемам 2024 года, сообщил российскому лидеру Аксенов. Он уточнил, что более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет.Глава Крыма также рассказал Путину о реализации программы "Герои Крыма" – регионального аналога федерального проекта "Время героев".В РФ ввели пожизненное за склонение детей к терактамГосдума России приняла закон, ужесточающий ответственность за склонение детей к совершению диверсий и терактов. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Максимально жесткое наказание – пожизненное заключение – для тех, кто склоняет несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности", – предусмотрено в новых изменениях УК РФ.Кроме того, в Уголовный кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают введение уголовной ответственности с 14 лет за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества.Крымская косметика может появиться на рынке КитаяКосметика крымского производства на основе натуральных эфирных масел вошла в бьюти-бокс, включающий продукты ухода и декоративной косметики от российских компаний. Об этом рассказал гендиректор одного из ведущих косметических предприятий Крыма Иван Гладун.Кроме того, крымское косметическое предприятие успешно осваивает рынки зарубежья, экспортные контракты заключают в основном в рамках Таможенного Союза. Кроме того, крымские производители планируют выйти на рынок Китая. Этому предшествует "большая подготовка" и такая работа уже активно ведется.Серия землетрясений на Кубани – чего ждать КрымуДва землетрясения магнитудой 3,2 и 3,3 были зафиксированы в Краснодарском крае вечером в понедельник. Однако на Крымском полуострове не стоит ожидать увеличения сейсмической активности. Об этом рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

