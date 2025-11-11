https://crimea.ria.ru/20251111/voennyy-transportnyy-samolet-vvs-turtsii-razbilsya-v-gruzii-1150811652.html

Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии

Военный транспортный самолет турецких ВВС разбился в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции. РИА Новости Крым, 11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Военный транспортный самолет турецких ВВС разбился в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.В настоящее время в координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы.Других подробностей пока не приводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

