Рейтинг@Mail.ru
Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/voennyy-transportnyy-samolet-vvs-turtsii-razbilsya-v-gruzii-1150811652.html
Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
Военный транспортный самолет турецких ВВС разбился в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T15:49
2025-11-11T15:53
происшествия
грузия
турция
авиакатастрофа
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150811540_0:34:666:409_1920x0_80_0_0_678a4a317b552156ea8e30708140f627.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Военный транспортный самолет турецких ВВС разбился в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.В настоящее время в координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы.Других подробностей пока не приводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
грузия
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150811540_33:0:666:475_1920x0_80_0_0_b81bc27f9108a3e9659f4228cf945c24.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, грузия, турция, авиакатастрофа, новости, в мире
Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии

В Грузии разбился военный транспортный самолет турецких ВВС

15:49 11.11.2025 (обновлено: 15:53 11.11.2025)
 
© TV ImediТурецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы
© TV Imedi
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Военный транспортный самолет турецких ВВС разбился в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

"Возвращавшийся в Турцию из Азербайджана военный транспортный самолет Lockheed C-130 наших ВВС разбился в Грузии", - говорится в сообщении.

В настоящее время в координации с грузинскими властями начаты поисково-спасательные работы.
Других подробностей пока не приводится.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияГрузияТурцияАвиакатастрофаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Лента новостейМолния