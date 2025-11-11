https://crimea.ria.ru/20251111/v-zhutkom-dtp-s-avtobusom-i-gruzovikom-v-egipte-postradali-27-rossiyan-1150800966.html

В жутком ДТП с автобусом и грузовиком в Египте пострадали 27 россиян

Двадцать семь россиян пострадали в столкновении автобуса с грузовиком в провинции Красное море в Египте. Об этом пишет газета Al Masry Al Youm.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Двадцать семь россиян пострадали в столкновении автобуса с грузовиком в провинции Красное море в Египте. Об этом пишет газета Al Masry Al Youm.По информации издания, ДТП произошло на дороге Рас-Гареб – Хургада. В аварии погибли два человека и 36 пострадали.На место происшествия было направлено несколько машин скорой помощи, пострадавшие были доставлены в больницу Рас-Гариб для лечения и наблюдения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

