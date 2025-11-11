https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-vynesli-prigovor-dvum-organizatoram-nezakonnoy-migratsii-1150810728.html

В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции

В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции

В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции

В Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к условному сроку и штрафу. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

2025-11-11

2025-11-11T15:27

2025-11-11T15:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к условному сроку и штрафу. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.По информации силовиков, один из подельников 1976 года рождения подыскивал прибывших в Россию иностранцев, у которых не быдл места для постановки на миграционный учет, трудовых патентов и официального места работы в Крыму, и предлагал им работу на стройке жилого комплекса. Второй фигурант размещал иностранцев в принадлежащем ему доме в Судаке без фактической регистрации по месту пребывания. В отношении подельников было возбуждено и расследовано уголовное дело.Судакский городской суд признал подсудимых виновными в предъявленном им обвинении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 165 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

