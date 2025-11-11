Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-vynesli-prigovor-dvum-organizatoram-nezakonnoy-migratsii-1150810728.html
В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
В Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к условному сроку и штрафу. Об этом сообщили в региональном УФСБ России. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T15:27
2025-11-11T15:32
приговор
судак
нелегальные мигранты
миграционная политика
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150810615_0:3:1250:706_1920x0_80_0_0_51528507446423315a22d5e5815269fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к условному сроку и штрафу. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.По информации силовиков, один из подельников 1976 года рождения подыскивал прибывших в Россию иностранцев, у которых не быдл места для постановки на миграционный учет, трудовых патентов и официального места работы в Крыму, и предлагал им работу на стройке жилого комплекса. Второй фигурант размещал иностранцев в принадлежащем ему доме в Судаке без фактической регистрации по месту пребывания. В отношении подельников было возбуждено и расследовано уголовное дело.Судакский городской суд признал подсудимых виновными в предъявленном им обвинении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 165 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
судак
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150810615_153:0:1097:708_1920x0_80_0_0_7277f37e88ef3f194f2795ecb1bf3b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приговор, судак, нелегальные мигранты, миграционная политика, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости крыма, крым
В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции

В Крыму двум организаторам незаконной миграции дали условный срок

15:27 11.11.2025 (обновлено: 15:32 11.11.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к условному сроку и штрафу. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
По информации силовиков, один из подельников 1976 года рождения подыскивал прибывших в Россию иностранцев, у которых не быдл места для постановки на миграционный учет, трудовых патентов и официального места работы в Крыму, и предлагал им работу на стройке жилого комплекса.
Второй фигурант размещал иностранцев в принадлежащем ему доме в Судаке без фактической регистрации по месту пребывания.
"Таким образом, члены группы незаконно организовали пребывание шести граждан Таджикистана и двух граждан Республики Узбекистан. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ совместно с МВД по республике", - уточняется в сообщении.
В отношении подельников было возбуждено и расследовано уголовное дело.
Судакский городской суд признал подсудимых виновными в предъявленном им обвинении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 165 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ПриговорСудакНелегальные мигрантыМиграционная политикаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Лента новостейМолния