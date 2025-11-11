Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю снизилась на 23%, в Севастополе – на 17%. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:38
2025-11-11T09:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю снизилась на 23%, в Севастополе – на 17%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1488 человек, это ниже уровня предыдущей недели на 17%.В двух субъектах иммунизированы против гриппа более 1 миллиона 50 тысяч человек, в том числе 280 тысяч детей.Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в ведомстве.
крым, новости крыма, грипп, орви, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ

В Крыму заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23% - Роспотребнадзор

09:38 11.11.2025
 
© Фото: pexels.comПростуда
Простуда
© Фото: pexels.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю снизилась на 23%, в Севастополе – на 17%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

"В Республике Крым продолжается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболели 5396 человек. Заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 23%", - говорится в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1488 человек, это ниже уровня предыдущей недели на 17%.
В двух субъектах иммунизированы против гриппа более 1 миллиона 50 тысяч человек, в том числе 280 тысяч детей.
Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в ведомстве.
