https://crimea.ria.ru/20251111/v-krymu-i-sevastopole-snizhaetsya--zabolevaemost-orvi-1150797177.html
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю снизилась на 23%, в Севастополе – на 17%. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:38
2025-11-11T09:38
2025-11-11T09:38
крым
новости крыма
грипп
орви
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118845476_0:13:1733:988_1920x0_80_0_0_56729cd960af853e0046ff58dd0aab65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю снизилась на 23%, в Севастополе – на 17%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1488 человек, это ниже уровня предыдущей недели на 17%.В двух субъектах иммунизированы против гриппа более 1 миллиона 50 тысяч человек, в том числе 280 тысяч детей.Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуНовые правила ОМС в России – какие изменения ввелиЛекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/13/1118845476_0:0:1733:1300_1920x0_80_0_0_ceee10c4cc3d70f3a8d6f0d76f9d6c30.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, грипп, орви, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
В Крыму заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23% - Роспотребнадзор