В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки

В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки - РИА Новости Крым, 11.11.2025

В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки

В Киеве во вторник будут отключать электричество по восемь часов подряд, до 15 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T08:27

2025-11-11T08:27

2025-11-11T08:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве во вторник будут отключать электричество по восемь часов подряд, до 15 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины.Согласно графикам отключений, в зависимости от очереди свет в домах киевлян будет гаснуть до четырех раз в день. Отключения у некоторых групп составят по 15 часов в сутки. В компании эти отключения называют "стабилизационными".Ранее также сообщалось, что аналогичные графики были введены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине 10 октября. Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине – как удары по энергетике снижают силы ВСУФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины

