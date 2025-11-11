Рейтинг@Mail.ru
В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки
В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки
В Киеве во вторник будут отключать электричество по восемь часов подряд, до 15 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T08:27
2025-11-11T08:27
киев
новости
электроэнергия
дтэк
отключение электроэнергии
электричество
блэкаут
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве во вторник будут отключать электричество по восемь часов подряд, до 15 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины.Согласно графикам отключений, в зависимости от очереди свет в домах киевлян будет гаснуть до четырех раз в день. Отключения у некоторых групп составят по 15 часов в сутки. В компании эти отключения называют "стабилизационными".Ранее также сообщалось, что аналогичные графики были введены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области.Массовые многочасовые отключения света начались на Украине 10 октября. Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
киев
киев, новости, электроэнергия, дтэк, отключение электроэнергии, электричество, блэкаут
В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки

В Киеве нет света до 15 часов в сутки

08:27 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве во вторник будут отключать электричество по восемь часов подряд, до 15 часов в сутки. Об этом свидетельствуют данные единого официального канала ДТЭК (Госэнергокомпании) Украины.
Согласно графикам отключений, в зависимости от очереди свет в домах киевлян будет гаснуть до четырех раз в день. Отключения у некоторых групп составят по 15 часов в сутки. В компании эти отключения называют "стабилизационными".
Ранее также сообщалось, что аналогичные графики были введены для городов Одесса и Днепропетровск, Киевской области.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине 10 октября. Компания "Центрэнерго" в субботу сообщила об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
КиевНовостиЭлектроэнергияДТЭКОтключение электроэнергииЭлектричествоБлэкаут
 
