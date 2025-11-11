https://crimea.ria.ru/20251111/v-feodosii-perekroyut-chast-krupnoy-transportnoy-gorodskoy-arterii-1150761532.html
В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии
Аварийный ремонт остановит движение по улице Володарского в Феодосии. Как сообщают в администрации города, работы будет вести "Крымтеплокоммунэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Аварийный ремонт остановит движение по улице Володарского в Феодосии. Как сообщают в администрации города, работы будет вести "Крымтеплокоммунэнерго".В администрации Феодосии предупреждают, что объехать участок перекрытой улицы можно будет по улице Володарского – улице Богдановой – Симферопольскому шоссе.
