В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии - РИА Новости Крым, 11.11.2025
В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии
В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии
В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии
Аварийный ремонт остановит движение по улице Володарского в Феодосии. Как сообщают в администрации города, работы будет вести "Крымтеплокоммунэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T06:37
2025-11-11T06:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Аварийный ремонт остановит движение по улице Володарского в Феодосии. Как сообщают в администрации города, работы будет вести "Крымтеплокоммунэнерго".В администрации Феодосии предупреждают, что объехать участок перекрытой улицы можно будет по улице Володарского – улице Богдановой – Симферопольскому шоссе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии

В Феодосии перекроют улицу Володарского из-за аварийных работ "Крымтеплокоммунэнерго"

06:37 11.11.2025
 
Дорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Аварийный ремонт остановит движение по улице Володарского в Феодосии. Как сообщают в администрации города, работы будет вести "Крымтеплокоммунэнерго".

"В связи с проведением Феодосийским филиалом ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" аварийных работ 11 ноября с 8:00 до 17:00 будет перекрыто движение на участке ул. Володарского в районе магазина "Супермастер" и автозаправочной станции "Атан", – сказано в сообщении.

В администрации Феодосии предупреждают, что объехать участок перекрытой улицы можно будет по улице Володарского – улице Богдановой – Симферопольскому шоссе.
© Администрация ФеодосииВ Феодосии перекроют улицу Володарского из-за аварийных работ
В Феодосии перекроют улицу Володарского из-за аварийных работ
© Администрация Феодосии
В Феодосии перекроют улицу Володарского из-за аварийных работ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
 
