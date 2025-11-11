Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/udary-po-ukraine-v-odesskoy-oblasti-posle-vzryvov-pylayut-pozhary-1150797929.html
Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары
Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары
В Одесской области в результате ночных ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:55
2025-11-11T09:55
украина
новости
одесская область
взрыв
пожар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150747763_0:17:1136:656_1920x0_80_0_0_2a1c737a6bf2925b26967f4fb136d5c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.По словам Кипера, критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты так называемые "пункты несокрушимости".По данным украинских СМИ, серия взрывов прогремела в городе Рени Одесской области. Под удары попали портовые сооружения и энергообъекты. Как сообщают очевидцы, в городе прозвучало не менее десятка взрывов.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что регулярные удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины призваны усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на УкраинеУдары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемЖителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону
украина
одесская область
украина, новости, одесская область, взрыв, пожар, происшествия
Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары

В Одесской области в результате ударов поражены энергетические и транспортные объекты

09:55 11.11.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары", – написал он в своем Telegram-канале
По словам Кипера, критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты так называемые "пункты несокрушимости".
По данным украинских СМИ, серия взрывов прогремела в городе Рени Одесской области. Под удары попали портовые сооружения и энергообъекты. Как сообщают очевидцы, в городе прозвучало не менее десятка взрывов.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что регулярные удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины призваны усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.
УкраинаНовостиОдесская областьВзрывПожарПроисшествия
 
