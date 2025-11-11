https://crimea.ria.ru/20251111/udary-po-ukraine-v-odesskoy-oblasti-posle-vzryvov-pylayut-pozhary-1150797929.html

Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.По словам Кипера, критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты так называемые "пункты несокрушимости".По данным украинских СМИ, серия взрывов прогремела в городе Рени Одесской области. Под удары попали портовые сооружения и энергообъекты. Как сообщают очевидцы, в городе прозвучало не менее десятка взрывов.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что регулярные удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины призваны усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на УкраинеУдары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружиемЖителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезону

