Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары
В Одесской области в результате ударов поражены энергетические и транспортные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате ночных ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары", – написал он в своем Telegram-канале
По словам Кипера, критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты так называемые "пункты несокрушимости".
По данным украинских СМИ, серия взрывов прогремела в городе Рени Одесской области. Под удары попали портовые сооружения и энергообъекты. Как сообщают очевидцы, в городе прозвучало не менее десятка взрывов.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что регулярные удары Вооруженных сил РФ по энергетической инфраструктуре Украины призваны усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Компания "Центрэнерго" в субботу проинформировала об остановке государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии. В понедельник госкомпания ДТЭК сообщила, что Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов. В ряде регионов, включая Киев, Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую области, свет отключают трижды в день по четыре часа.
