Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человек
Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человек
2025-11-11T12:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В столице Пакистана Исламабаде террорист-смертник подорвал взрывное устройство у здания суда, погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, припаркованном у здания суда.Сообщается, что среди пострадавших были заявители и адвокаты. После взрыва из здания суда эвакуировали людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
