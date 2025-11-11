https://crimea.ria.ru/20251111/sobaka-pokusala-rebenka-v-dzhankoe--administratsiya-vyplatit-uscherb-1150801936.html

Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб

Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб

Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T22:22

2025-11-11T22:22

2025-11-11T22:22

джанкой

бездомные собаки

прокуратура республики крым

новости крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/20/172032_722:0:2699:1112_1920x0_80_0_0_66082d3dbe2412427e0f048736e9b448.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, ребенок, находясь на прогулке в общественном месте в Джанкое, был укушен безнадзорной собакой.Джанкойская межрайонная прокуратура в интересах несовершеннолетней обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.В начале ноября в Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка – возбуждено уголовное дело.Ранее надзорное ведомство добилось взыскания с властей Феодосии 60 тысяч рублей в пользу детей, которых покусали бродячие собаки.В начале июня в Симферополе суд взыскал с местных властей 45 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251031/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-ternovskom-munitsipalitete-sevastopolya-1150568956.html

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, бездомные собаки, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия