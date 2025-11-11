https://crimea.ria.ru/20251111/sobaka-pokusala-rebenka-v-dzhankoe--administratsiya-vyplatit-uscherb-1150801936.html
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T22:22
2025-11-11T22:22
2025-11-11T22:22
джанкой
бездомные собаки
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/20/172032_722:0:2699:1112_1920x0_80_0_0_66082d3dbe2412427e0f048736e9b448.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, ребенок, находясь на прогулке в общественном месте в Джанкое, был укушен безнадзорной собакой.Джанкойская межрайонная прокуратура в интересах несовершеннолетней обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.В начале ноября в Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка – возбуждено уголовное дело.Ранее надзорное ведомство добилось взыскания с властей Феодосии 60 тысяч рублей в пользу детей, которых покусали бродячие собаки.В начале июня в Симферополе суд взыскал с местных властей 45 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251031/karantin-po-beshenstvu-vveli-v-ternovskom-munitsipalitete-sevastopolya-1150568956.html
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/20/172032_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6ecb2bc9f36867bc60b38b01e42d8a90.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанкой, бездомные собаки, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
В Джанкое покусанной бродячей собакой девочке администрация выплатит 20 тысяч рублей