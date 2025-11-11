Рейтинг@Mail.ru
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/sobaka-pokusala-rebenka-v-dzhankoe--administratsiya-vyplatit-uscherb-1150801936.html
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб
Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, ребенок, находясь на прогулке в общественном месте в Джанкое, был укушен безнадзорной собакой.Джанкойская межрайонная прокуратура в интересах несовершеннолетней обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.В начале ноября в Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка – возбуждено уголовное дело.Ранее надзорное ведомство добилось взыскания с властей Феодосии 60 тысяч рублей в пользу детей, которых покусали бродячие собаки.В начале июня в Симферополе суд взыскал с местных властей 45 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Собака покусала ребенка в Джанкое – администрация выплатит ущерб

22:22 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Администрация Джанкоя выплатит 20 тысяч рублей в пользу девочки, которую покусала бродячая собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, ребенок, находясь на прогулке в общественном месте в Джанкое, был укушен безнадзорной собакой.

"Девочка испытала нравственные страдания, вызванные сильным нервным и эмоциональным потрясением, и физические страдания, вызванные полученной травмой и болевыми ощущениями", – сообщили в прокуратуре.

Джанкойская межрайонная прокуратура в интересах несовершеннолетней обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.
В начале ноября в Симферополе бездомная собака напала на двухлетнего ребенка – возбуждено уголовное дело.
Ранее надзорное ведомство добилось взыскания с властей Феодосии 60 тысяч рублей в пользу детей, которых покусали бродячие собаки.
В начале июня в Симферополе суд взыскал с местных властей 45 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собаки.
