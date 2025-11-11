Рейтинг@Mail.ru
Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/shtorm-idet-na-krym---energetiki-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1150808073.html
Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
В Крыму из-за надвигающейся непогоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T14:31
2025-11-11T14:31
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
штормовое предупреждение
погода в крыму
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/16/1118969760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ff1fc7526e1dd68fcfea6ff76cfb72c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за надвигающейся непогоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.В частности сформированы дополнительные восстановительные бригады, а также подготовлены требуемые техника и материалы.Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября, в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/16/1118969760_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe8b4ca7dfef383d43c5fc5ccb5f93e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, штормовое предупреждение, погода в крыму, энергосистема крыма
Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности

В Крыму из-за надвигающегося шторма энергетики перешли в режим повышенной готовности

14:31 11.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за надвигающейся непогоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.
"В связи с ухудшением погодных условий на 12 ноября 2025 года в ГУП РК "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В частности сформированы дополнительные восстановительные бригады, а также подготовлены требуемые техника и материалы.
Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября, в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУП РК "Крымэнерго"КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяШтормовое предупреждениеПогода в КрымуЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
Лента новостейМолния