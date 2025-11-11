https://crimea.ria.ru/20251111/shtorm-idet-na-krym---energetiki-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1150808073.html

Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности

Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности

В Крыму из-за надвигающейся непогоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T14:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за надвигающейся непогоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в республиканском минтопэнерго.В частности сформированы дополнительные восстановительные бригады, а также подготовлены требуемые техника и материалы.Сильный ветер и дожди с грозами ожидаются в Крыму 12 ноября, в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. В данных условиях высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

