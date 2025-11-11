https://crimea.ria.ru/20251111/sevastopol-poluchil-pochti-60-mlrd-nalogov-ot-raboty-sez-za-10-let-1150812167.html

Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет

Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет

Севастополь за 10 лет получил 58,6 миллиарда рублей налоговых поступлений от участников Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в день экономиста... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T16:30

2025-11-11T16:30

2025-11-11T16:30

севастополь

михаил развожаев

экономика

экономика крыма

свободная экономическая зона (сэз)

бюджет севастополя

бюджет

новости севастополя

предпринимательство

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь за 10 лет получил 58,6 миллиарда рублей налоговых поступлений от участников Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в день экономиста проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, с 2020 по 2024 годы объем антикризисных региональных и федеральных мер малому бизнесу в регионе превысил 29 млрд рублей. Фонд развития промышленности Севастополя в 2025 году выдал шесть льготных займов на сумму свыше 35 млн рублей. На фоне мер поддержки число юрлиц в городе достигло 7,3 тысяч, индивидуальных предпринимателей – 17,3 тысяч, в секторе малого и среднего предпринимательства занято почти 90 тысяч человек, количество самозанятых превысило 41 тысячу человек, уточнил губернатор.Также он подчеркнул, что город укрепил связи с зарубежными партнерами и по итогам первого полугодия лидирует в Южном федеральном округе и входит в ТОП-10 регионов России по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Центр поддержки экспорта провел более 300 консультаций, а 19 севастопольских компаний получили статус "Сделано в России".В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей, сообщил ранее во вторник глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупкахВ Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитиеРазвитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, экономика, экономика крыма, свободная экономическая зона (сэз), бюджет севастополя, бюджет, новости севастополя, предпринимательство, инвестиции