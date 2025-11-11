Рейтинг@Mail.ru
Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
Севастополь за 10 лет получил 58,6 миллиарда рублей налоговых поступлений от участников Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в день экономиста... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь за 10 лет получил 58,6 миллиарда рублей налоговых поступлений от участников Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в день экономиста проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, с 2020 по 2024 годы объем антикризисных региональных и федеральных мер малому бизнесу в регионе превысил 29 млрд рублей. Фонд развития промышленности Севастополя в 2025 году выдал шесть льготных займов на сумму свыше 35 млн рублей. На фоне мер поддержки число юрлиц в городе достигло 7,3 тысяч, индивидуальных предпринимателей – 17,3 тысяч, в секторе малого и среднего предпринимательства занято почти 90 тысяч человек, количество самозанятых превысило 41 тысячу человек, уточнил губернатор.Также он подчеркнул, что город укрепил связи с зарубежными партнерами и по итогам первого полугодия лидирует в Южном федеральном округе и входит в ТОП-10 регионов России по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Центр поддержки экспорта провел более 300 консультаций, а 19 севастопольских компаний получили статус "Сделано в России".В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей, сообщил ранее во вторник глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
севастополь, михаил развожаев, экономика, экономика крыма, свободная экономическая зона (сэз), бюджет севастополя, бюджет, новости севастополя, предпринимательство, инвестиции
Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет

Севастополь получил почти 60 миллиардов рублей налогов от участников СЭЗ за 10 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь за 10 лет получил 58,6 миллиарда рублей налоговых поступлений от участников Свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в день экономиста проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Создано 17,3 тысяч рабочих мест, привлечено 22,7 млрд рублей инвестиций, а налоговые поступления участников СЭЗ за 10 лет превысили 58,6 млрд рублей. Каждый четвертый рубль налогов в консолидированный бюджет РФ по Севастополю приходится на участников СЭЗ", –написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, с 2020 по 2024 годы объем антикризисных региональных и федеральных мер малому бизнесу в регионе превысил 29 млрд рублей. Фонд развития промышленности Севастополя в 2025 году выдал шесть льготных займов на сумму свыше 35 млн рублей. На фоне мер поддержки число юрлиц в городе достигло 7,3 тысяч, индивидуальных предпринимателей – 17,3 тысяч, в секторе малого и среднего предпринимательства занято почти 90 тысяч человек, количество самозанятых превысило 41 тысячу человек, уточнил губернатор.
"Проект "Терруар Севастополь". К настоящему времени итоги таковы: его участники приняли 250 тысяч туристов, создали более 530 рабочих мест, вложили около 10 млрд рублей инвестиций", – привел один из примеров удачного бизнес-проекта глава региона.
Также он подчеркнул, что город укрепил связи с зарубежными партнерами и по итогам первого полугодия лидирует в Южном федеральном округе и входит в ТОП-10 регионов России по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Центр поддержки экспорта провел более 300 консультаций, а 19 севастопольских компаний получили статус "Сделано в России".
В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей, сообщил ранее во вторник глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
