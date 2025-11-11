Рейтинг@Mail.ru
Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
https://crimea.ria.ru/20251111/rossiyanka-pogibla-v-strashnoy-avarii-s-avtobusom-v-egipte-1150802427.html
Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде.Ранее египетские СМИ сообщили, что в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта. По данным диппредставительства, пострадавшим оказывают необходимую помощь в городском госпитале Рас-Гареба. Часть туристов готовят к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде.
Ранее египетские СМИ сообщили, что в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта.
"Приблизительно в 4:00 11 ноября произошла авария на дороге Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб (150 км от Хургады). Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль. Погибли одна гражданка России и водитель автобуса", - говорится в сообщении генконсульства.
По данным диппредставительства, пострадавшим оказывают необходимую помощь в городском госпитале Рас-Гареба. Часть туристов готовят к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
