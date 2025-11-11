https://crimea.ria.ru/20251111/rossiyanka-pogibla-v-strashnoy-avarii-s-avtobusom-v-egipte-1150802427.html

Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте

Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте

Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T12:20

2025-11-11T12:20

2025-11-11T12:20

египет

происшествия

дтп

в мире

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде.Ранее египетские СМИ сообщили, что в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта. По данным диппредставительства, пострадавшим оказывают необходимую помощь в городском госпитале Рас-Гареба. Часть туристов готовят к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, происшествия, дтп, в мире, россия, новости