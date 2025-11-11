https://crimea.ria.ru/20251111/rossiyanka-pogibla-v-strashnoy-avarii-s-avtobusom-v-egipte-1150802427.html
Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:20
2025-11-11T12:20
2025-11-11T12:20
египет
происшествия
дтп
в мире
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте – одна гражданка России и водитель автобуса. Об этом сообщает генконсульство РФ в Хургаде.Ранее египетские СМИ сообщили, что в столкновении автобуса и грузовика в провинции Красное море пострадали 27 россиян, а также граждане Литвы, Финляндии и Египта. По данным диппредставительства, пострадавшим оказывают необходимую помощь в городском госпитале Рас-Гареба. Часть туристов готовят к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
египет
россия
египет, происшествия, дтп, в мире, россия, новости
