Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/rossiyane-vybirayut-yaltu-chto-s-tsenami-na-apartamenty--1150797608.html
Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты
Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T21:40
2025-11-11T21:40
крым
новости крыма
ялта
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146875346_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_51872322f220c124141eca00496a0aca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.Так, в первой тройке рейтинга – Москва, со средней ценой за номер в сутки 5303 рубля, Санкт-Петербург – 4167 рублей и Казань – 4445 рублей.Ялта со средней ценой на суточное размещение в 2825 рублей вошла в десятку лидирующих направлений после Краснодара, Сочи, Кисловодска и Калининграда, где средние чеки за проживание в отелях колеблются от 3,4 до 4 тысяч рублей. Замыкают список Пятигорск – 3185 рубля и Волгоград – 3304 рубля за ночевку.Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре, а Ялта лидирует среди курортов, куда россияне едут с детьми, выяснили ранее аналитики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябреТренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториямиТуристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146875346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13bb0a2d4d39add12889bf78aba958ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму
Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в апартаментах в ноябре – исследование

21:40 11.11.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"В текущем ноябре популярность отдыха в апартаментах выросла на 16% по сравнению с ноябрем 2024 года", – выяснил аналитики сервиса.
Так, в первой тройке рейтинга – Москва, со средней ценой за номер в сутки 5303 рубля, Санкт-Петербург – 4167 рублей и Казань – 4445 рублей.
Ялта со средней ценой на суточное размещение в 2825 рублей вошла в десятку лидирующих направлений после Краснодара, Сочи, Кисловодска и Калининграда, где средние чеки за проживание в отелях колеблются от 3,4 до 4 тысяч рублей. Замыкают список Пятигорск – 3185 рубля и Волгоград – 3304 рубля за ночевку.
Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре, а Ялта лидирует среди курортов, куда россияне едут с детьми, выяснили ранее аналитики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториями
Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров
 
КрымНовости КрымаЯлтаТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:40Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты
21:20Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама
21:01Принудительную эвакуацию детей объявили в Запорожской области
20:41Трамп решил взять пример с России
20:29Путин и Токаев проводят встречу тет-а-тет в Кремле
20:16"Фабрика туризма" помогает предпринимателям сделать свое дело узнаваемым
19:57Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог
19:39На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле
19:17Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
18:56Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
18:52Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
18:39Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
18:24ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
18:13Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова
17:58Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города
17:10В Феодосии вечером во вторник будет громко
16:57Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
16:38Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
Лента новостейМолния