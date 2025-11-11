https://crimea.ria.ru/20251111/rossiyane-vybirayut-yaltu-chto-s-tsenami-na-apartamenty--1150797608.html

Россияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаменты

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.Так, в первой тройке рейтинга – Москва, со средней ценой за номер в сутки 5303 рубля, Санкт-Петербург – 4167 рублей и Казань – 4445 рублей.Ялта со средней ценой на суточное размещение в 2825 рублей вошла в десятку лидирующих направлений после Краснодара, Сочи, Кисловодска и Калининграда, где средние чеки за проживание в отелях колеблются от 3,4 до 4 тысяч рублей. Замыкают список Пятигорск – 3185 рубля и Волгоград – 3304 рубля за ночевку.Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре, а Ялта лидирует среди курортов, куда россияне едут с детьми, выяснили ранее аналитики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябреТренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториямиТуристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров

