Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города

Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города

2025-11-11T17:58

КЕРЧЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Просторные залы, масштабные экспозиции и научно-просветительские лекции. В Керчи реставрируют здание женской Романовской гимназии, в котором планируют открыть музей боевой славы города-героя. Десятки тысяч уникальных артефактов уже ждут своего часа. Когда россияне смогут познакомится с первыми экспозициями в стенах этого здания – подробности узнал корреспондент РИА Новости Крым.Камень за камнемБригада строителей трудится на крыше. Специалисты разбирают башню со шпилем. Работа фактически ювелирная. Больше ста лет назад российские зодчие возвели это строение по технологии фламандской кладки. Теперь ее также, только в обратном порядке, по спирали разбирают современники.За три месяца строителям нужно переложить больше двух тысяч камней. Башню именно перекладывают. То есть – снимают старый материал, нумеруют, обтачивают и ставят на место. И так практически по всему периметру здания. После реконструкции купол строения с двух сторон украсят часами.Женская Романовская гимназия – объект культурного наследия федерального значения. Это значит, что здесь строителям приходится использовать особенные методы работы. На счету каждый камень, и по каждому из них могут возникнуть вопросы, из-за которых приходится корректировать проект и ждать новых решений.В чем особенность работРуководитель добавляет, что из-за специфики проекта сейчас строители могу выполнять всего несколько видов работ. Это устройство венчающего карниза по фасаду и монтаж кровли, которую также сделают под старину. И еще так называемая "монолитная рубашка" – пояс из арматуры и толстого слоя бетона.С 2024 года по всему периметру здания так "зашили" больше 80 тонн металла и около тысячи кубометров раствора. Это фактически новый четырехэтажный дом. Проекты по остальным видам работ – монтажу коммуникаций, оконным заполнениям, подпорным стенам, благоустройство – находятся в корректировке."Проектировщик уже завершает корректировку. Параллельно проводится техническое обследование зданий, чтобы продолжить все работы и завершить их по плану в 2027 году", – сообщила директор "Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" Наталья Коротаева.Музей боевой славыПосле реконструкции здание женской Романовской гимназии станет музеем, в котором будет представлена боевая слава Керчи. Период – от Античности до современности. Материалы для этого собирались многие десятилетия – это десятки тысяч музейных предметов. Кроме того, предполагается создание конференц-зала, библиотеки, базы данных на военнослужащих Великой Отечественной войны.Кроме того, она подчеркнула, что любой современный музей – это не только экспозиции, а целый комплекс, который ведет в первую очередь патриотическую работу. Здание женской Романовской гимназии появилось в середине XIX века. Его возвели на средства из городского бюджета. Оно создавалось как единый архитектурный ансамбль вместе с Большой Митридатской лестницей.Ремонтно-реставрационные работы в Романовской женской гимназии с 2020 года изначально оценивались в чуть более 400 млн рублей, но позже цена выросла до более чем 800 миллионов. Об этом сообщалось в июле 2023 года. В том же году контракты с первым подрядчиком были расторгнуты по причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.Второй исполнитель в апреле 2024 года прокуратура был оштрафован на 5,2 млн рублей за нарушение сроков проведения работ по сохранению ОКН. Однако работы были продолжены. Сроки сдачи объекта дважды переносились: с 2022 на 2024, а позднее на 2025 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

