Пять человек погибли на дорогах Крыма

На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ... РИА Новости Крым, 11.11.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_192b91df2373b19e2c6fa1bfd4cadafd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.С участием пешеходов произошло четыре аварии, одна из которых стала смертельной. Еще четыре человека пострадали, в их числе - двое детей, уточнили в пресс-службе.Кроме того, за неделю правоохранители установили 154 факта управления автомобилем водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в жутком ДТП под ЕвпаториейСмертельное ДТП на Крымском мосту: что известноКому грозит штраф за госномер без флага России

