Пять человек погибли на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Пять человек погибли на дорогах Крыма
Пять человек погибли на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Пять человек погибли на дорогах Крыма
На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.С участием пешеходов произошло четыре аварии, одна из которых стала смертельной. Еще четыре человека пострадали, в их числе - двое детей, уточнили в пресс-службе.Кроме того, за неделю правоохранители установили 154 факта управления автомобилем водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в жутком ДТП под ЕвпаториейСмертельное ДТП на Крымском мосту: что известноКому грозит штраф за госномер без флага России
Пять человек погибли на дорогах Крыма

В Крыму пять человек погибли в 24 ДТП за неделю – Госавтоинспекция

09:21 11.11.2025 (обновлено: 09:44 11.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.

"В период с 3 по 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 24 ДТП, в которых пять человек погибли. 34 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

С участием пешеходов произошло четыре аварии, одна из которых стала смертельной. Еще четыре человека пострадали, в их числе - двое детей, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, за неделю правоохранители установили 154 факта управления автомобилем водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.
Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией
Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно
Кому грозит штраф за госномер без флага России
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеНовостиПроисшествияГосавтоинспекция КрымаКрымНовости Крыма
 
