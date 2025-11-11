https://crimea.ria.ru/20251111/pyat-chelovek-pogibli-v-krymu-na-dorogakh-1150794605.html
Пять человек погибли на дорогах Крыма
Пять человек погибли на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Пять человек погибли на дорогах Крыма
На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:21
2025-11-11T09:21
2025-11-11T09:44
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости
происшествия
госавтоинспекция крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_192b91df2373b19e2c6fa1bfd4cadafd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На крымских дорогах за минувшую неделю погибли пять человек, всего зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Крыма.С участием пешеходов произошло четыре аварии, одна из которых стала смертельной. Еще четыре человека пострадали, в их числе - двое детей, уточнили в пресс-службе.Кроме того, за неделю правоохранители установили 154 факта управления автомобилем водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.Неделей ранее на дорогах Крыма произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека и 35 получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в жутком ДТП под ЕвпаториейСмертельное ДТП на Крымском мосту: что известноКому грозит штраф за госномер без флага России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437101_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03a65e8fcb5f989410c2d2a9fc448ff6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, новости, происшествия, госавтоинспекция крыма, крым, новости крыма
Пять человек погибли на дорогах Крыма
В Крыму пять человек погибли в 24 ДТП за неделю – Госавтоинспекция
09:21 11.11.2025 (обновлено: 09:44 11.11.2025)