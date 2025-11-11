https://crimea.ria.ru/20251111/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-mirzieevym--glavnoe-1150823733.html

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

2025-11-11T18:56

2025-11-11T18:56

2025-11-11T18:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный портал Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", – сказано в сообщении.Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.Затронуты также актуальные международные темы. Лидеры двух стран условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.До этого президент РФ Владимир Путин беседовал с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по телефону 14 октября. В этот же день российский лидер провел телефонный разговор и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью ЛавроваРоссия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС

2025

