Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный портал... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T18:56
2025-11-11T18:56
2025-11-11T18:57
владимир путин (политик)
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный портал Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", – сказано в сообщении.Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.Затронуты также актуальные международные темы. Лидеры двух стран условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.До этого президент РФ Владимир Путин беседовал с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по телефону 14 октября. В этот же день российский лидер провел телефонный разговор и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
россия
узбекистан
владимир путин (политик), россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, политика, внешняя политика, новости
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор
18:56 11.11.2025 (обновлено: 18:57 11.11.2025)