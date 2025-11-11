Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-mirzieevym--glavnoe-1150823733.html
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный портал... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T18:56
2025-11-11T18:57
владимир путин (политик)
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137631472_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_e42a774ae605b99b1c736e8aa96742d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный портал Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", – сказано в сообщении.Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.Затронуты также актуальные международные темы. Лидеры двух стран условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.До этого президент РФ Владимир Путин беседовал с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по телефону 14 октября. В этот же день российский лидер провел телефонный разговор и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью ЛавроваРоссия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС
россия
узбекистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137631472_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_19026f37ec15600c3b355773fe18367a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, политика, внешняя политика, новости
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное

Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор

18:56 11.11.2025 (обновлено: 18:57 11.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает официальный портал Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", – сказано в сообщении.
Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики.

"Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведенного в октябре 2025 года в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана", – уточнили подробности в Кремле.

Затронуты также актуальные международные темы. Лидеры двух стран условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.
До этого президент РФ Владимир Путин беседовал с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по телефону 14 октября. В этот же день российский лидер провел телефонный разговор и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова
Россия расширяет экономическое сотрудничество внутри СНГ и ЕАЭС
 
Владимир Путин (политик)РоссияУзбекистанШавкат МирзиеевПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:17Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
18:56Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым – главное
18:52Спортсменка из Севастополя победила на первенстве Европы по тхэквондо
18:39Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
18:24ВСУ атаковали промышленное предприятие в Оренбурге – что известно
18:13Ядерные испытания и провокации Лондона - главное из интервью Лаврова
17:58Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы города
17:10В Феодосии вечером во вторник будет громко
16:57Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
16:38Будет сложно отмыться: Лавров о провокации Британии с российским МиГ-31
16:30Севастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 лет
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
Лента новостейМолния