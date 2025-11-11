Путин и Токаев проводят встречу тет-а-тет в Кремле

https://crimea.ria.ru/20251111/putin-i-tokaev-provodyat-vstrechu-tet-a-tet-v-kremle-1150824941.html

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером во вторник приехал в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером во вторник приехал в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.Президент России поблагодарил главу Казахстана за визит в Москву и отметил, что находится с ним в постоянном контакте.В свою очередь Токаев отметил, что планирует поделиться с Путиным мнением о международных событиях и назвал российского лидера "старшим товарищем".После лидеры двух стран направились в представительский кабинет президента РФ в Кремле. Они побеседуют в формате тет-а-тет.Токаев приехал в Россию с государственным визитом. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официальная программа визита начнется в среду, а сегодня пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится в Кремле за неформальным обедом.Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

