Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
План-перехват объявлен в Сухуме из-за перестрелки в одном из районов города, сообщает во вторник пресс-служба МВД Абхазии.
2025-11-11T15:04
2025-11-11T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. План-перехват объявлен в Сухуме из-за перестрелки в одном из районов города, сообщает во вторник пресс-служба МВД Абхазии.Приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут объявлен план-перехват, добавили в пресс-службе. В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по Сухуму."Ситуация на личном контроле Президента Республики", – подчеркивается в сообщении.
Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват

План-перехват объявлен в Сухуме из-за стрельбы в одном из районов города

15:04 11.11.2025
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Республики Абхазия
Флаг Республики Абхазия
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. План-перехват объявлен в Сухуме из-за перестрелки в одном из районов города, сообщает во вторник пресс-служба МВД Абхазии.
"МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержанию причастных лиц по факту перестрелки в городе Сухум, имевшей место в районе "Вием" 11 ноября", – сказано в Telegram-канале ведомства.
Приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут объявлен план-перехват, добавили в пресс-службе. В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по Сухуму.
"Ситуация на личном контроле Президента Республики", – подчеркивается в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек
 
