Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват

Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват

2025-11-11T15:04

новости

абхазия

происшествия

стрельба

сухум

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. План-перехват объявлен в Сухуме из-за перестрелки в одном из районов города, сообщает во вторник пресс-служба МВД Абхазии.Приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут объявлен план-перехват, добавили в пресс-службе. В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по Сухуму."Ситуация на личном контроле Президента Республики", – подчеркивается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвыТеракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусеВ Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек

