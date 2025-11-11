Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват

https://crimea.ria.ru/20251111/perestrelka-v-sukhume--v-gorode-obyavlen-plan-perekhvat-1150808972.html
План-перехват объявлен в Сухуме из-за перестрелки в одном из районов города, сообщает во вторник пресс-служба МВД Абхазии. РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. План-перехват объявлен в Сухуме из-за перестрелки в одном из районов города, сообщает во вторник пресс-служба МВД Абхазии.Приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут объявлен план-перехват, добавили в пресс-службе. В оперативных мероприятиях задействованы подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД по Сухуму."Ситуация на личном контроле Президента Республики", – подчеркивается в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвыТеракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусеВ Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек
