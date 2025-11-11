Основой для СМИ стран СНГ должны быть любовь и созидание – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание. Об этом заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, обращаясь к участникам IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире". Видеофрагмент его выступления опубликовало агентство "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Сейчас много ненастоящего, фейков, в том числе цифровых, но, если у вас будет здоровая основа, стержень из таких качеств как любовь, дружба, честность, стремление помочь и созидание, то мы будем побеждать как общество, как народы, как страны. Вы сами будете чувствовать себя победителями и делать счастливыми других людей", – сказал Киселев.
IV Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Организаторами мероприятия выступают Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Минцифры РФ. Медиафорум является площадкой для анализа профессиональной среды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития отрасли, обсуждения наиболее актуальных вопросов сферы в странах СНГ. Мероприятие направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных медиа в условиях стремительных изменений цифровой эпохи.