Основой для СМИ стран СНГ должны быть любовь и созидание – Киселев

11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Основой работы средств массовой информации в странах СНГ должны быть любовь, честность и созидание. Об этом заявил гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, обращаясь к участникам IV Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире". Видеофрагмент его выступления опубликовало агентство "Sputnik Ближнее зарубежье".IV Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" проходит во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Организаторами мероприятия выступают Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Минцифры РФ. Медиафорум является площадкой для анализа профессиональной среды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития отрасли, обсуждения наиболее актуальных вопросов сферы в странах СНГ. Мероприятие направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных медиа в условиях стремительных изменений цифровой эпохи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

