Над Черным морем снова отработала ПВО

Над Черным морем снова отработала ПВО - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Над Черным морем снова отработала ПВО

11.11.2025

2025-11-11T13:23

2025-11-11T13:23

2025-11-11T13:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в первой половине дня во вторник сбили еще один украинский беспилотник над Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего были уничтожены четыре дрона ВСУ.Один дрон ВСУ ликвидировали над акваторией Черного моря, два – над Саратовской областью и еще один – над Оренбургской, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на вторник средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

