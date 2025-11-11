https://crimea.ria.ru/20251111/nad-chernym-morem-snova-otrabotala-pvo-1150805463.html
Над Черным морем снова отработала ПВО
2025-11-11T13:23
2025-11-11T13:23
2025-11-11T13:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в первой половине дня во вторник сбили еще один украинский беспилотник над Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Всего были уничтожены четыре дрона ВСУ.Один дрон ВСУ ликвидировали над акваторией Черного моря, два – над Саратовской областью и еще один – над Оренбургской, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на вторник средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России были ликвидированы 37 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:23 11.11.2025 (обновлено: 13:36 11.11.2025)