https://crimea.ria.ru/20251111/na-zemlyu-obrushitsya-silnaya-magnitnaya-burya-1150797763.html

На Землю обрушится сильная магнитная буря

На Землю обрушится сильная магнитная буря - РИА Новости Крым, 11.11.2025

На Землю обрушится сильная магнитная буря

Магнитная буря начнется на Земле к вечеру вторника и утром в среду достигнет уровня G3-G4 (сильная и очень сильная буря). Об этом сообщают специалисты... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T10:40

2025-11-11T10:40

2025-11-11T10:29

магнитные бури

космос

вспышки на солнце

новости

стихия

солнце

земля

метеозависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря начнется на Земле к вечеру вторника и утром в среду достигнет уровня G3-G4 (сильная и очень сильная буря). Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Так, согласно графикам, опубликованным на официальном сайте учреждения, вплоть до шести часов вечера 11 ноября геомагнитная обстановка будет спокойной с небольшими возмущениями. Затем космические возмущения начнут расти и вплоть до полудня среды, 12 ноября, на Земле будет бушевать магнитная буря.По информации сотрудников лаборатории, вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли. За сутки на Солнце произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла.Накануне ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус также предупреждал, что облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на ЗемлюНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, вспышки на солнце, новости, стихия, солнце, земля, метеозависимость