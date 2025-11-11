Рейтинг@Mail.ru
На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле - РИА Новости Крым, 11.11.2025
На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле
На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле - РИА Новости Крым, 11.11.2025
На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле
К Земле летят облака плазмы от мощных вспышек Х уровня на Солнце, которые догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Мощный геомагнитный удар ожидается... РИА Новости Крым, 11.11.2025
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
магнитные бури
метеозависимость
космос
земля
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. К Земле летят облака плазмы от мощных вспышек Х уровня на Солнце, которые догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Мощный геомагнитный удар ожидается на нашей планете в среду, 12 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10-20 раз.Ученые пояснили, что согласно прогнозам, первым уходит к Земле "страшный" выброс от X-вспышки, произошедший позавчера. Затем видно, как легко его догоняет "еще более страшный" выброс от вчерашней X вспышки. И дальше их обоих просто пожирает сегодняшнее событие."Для тех, кто не знаком с историей физики Солнца, надо пояснить, что самый сильный в 25-м цикле не значит самый сильный в истории. В частности, 31 октября 2003 года, Земля пережила прямой удар от вспышки X17. В данном случае речь идет о событии X5", - успокоили астрономы.Ранее сообщалось, что к вечеру вторника на Земле начнется магнитная буря, которая утром в среду достигнет уровня G3-G4, что считается сильной и очень сильной бурей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, метеозависимость, космос, земля, новости
На Землю обрушится самый сильный удар в текущем солнечном цикле

На Землю в среду обрушится самый сильный удар в 25-м солнечном цикле

19:39 11.11.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. К Земле летят облака плазмы от мощных вспышек Х уровня на Солнце, которые догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Мощный геомагнитный удар ожидается на нашей планете в среду, 12 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Во вторник ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с октября 2024 года. По их данным, по потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10-20 раз.
"Все утренние рассуждения о приходе к Земле двух выбросов от вспышек X уровня, казавшиеся такими значимыми и важными, утратили актуальность. Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно, модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле", - рассказали в Лаборатории.
Ученые пояснили, что согласно прогнозам, первым уходит к Земле "страшный" выброс от X-вспышки, произошедший позавчера. Затем видно, как легко его догоняет "еще более страшный" выброс от вчерашней X вспышки. И дальше их обоих просто пожирает сегодняшнее событие.
"Для тех, кто не знаком с историей физики Солнца, надо пояснить, что самый сильный в 25-м цикле не значит самый сильный в истории. В частности, 31 октября 2003 года, Земля пережила прямой удар от вспышки X17. В данном случае речь идет о событии X5", - успокоили астрономы.
Ранее сообщалось, что к вечеру вторника на Земле начнется магнитная буря, которая утром в среду достигнет уровня G3-G4, что считается сильной и очень сильной бурей.
Ранее сообщалось, что к вечеру вторника на Земле начнется магнитная буря, которая утром в среду достигнет уровня G3-G4, что считается сильной и очень сильной бурей.
 
