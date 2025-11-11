https://crimea.ria.ru/20251111/na-kubani-proizoshli-dva-zemletryaseniya-podryad-1150801123.html
На Кубани произошли два землетрясения подряд
На Кубани произошли два землетрясения подряд - РИА Новости Крым, 11.11.2025
На Кубани произошли два землетрясения подряд
В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T11:02
2025-11-11T11:02
2025-11-11T12:59
краснодарский край
кубань
природа
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_724a2ad84cb824f905ea86160c6a26f1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Подземные толчки магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали вчера в 18:53 и 19:05 в горной местности, в 50 километрах от Сочи. Очаг землетрясения находился на глубине пять километров.Подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы также в Краснодарском крае в сентябре.В начале ноября в Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.Также землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.В конце октября на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_df870877fe86bc1ba44fbc2d745946bf.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, природа, стихия, землетрясение
На Кубани произошли два землетрясения подряд
Два землетрясения подряд зарегистрировали на Кубани накануне вечером
11:02 11.11.2025 (обновлено: 12:59 11.11.2025)