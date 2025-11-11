Рейтинг@Mail.ru
На Кубани произошли два землетрясения подряд - РИА Новости Крым, 11.11.2025
На Кубани произошли два землетрясения подряд
В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 11.11.2025
На Кубани произошли два землетрясения подряд

Два землетрясения подряд зарегистрировали на Кубани накануне вечером

11:02 11.11.2025 (обновлено: 12:59 11.11.2025)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
Подземные толчки магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали вчера в 18:53 и 19:05 в горной местности, в 50 километрах от Сочи. Очаг землетрясения находился на глубине пять километров.
Подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы также в Краснодарском крае в сентябре.
В начале ноября в Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.
Также землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.
В конце октября на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.
