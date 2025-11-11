https://crimea.ria.ru/20251111/na-kubani-proizoshli-dva-zemletryaseniya-podryad-1150801123.html

На Кубани произошли два землетрясения подряд

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае вечером в понедельник были зафиксированы два землетрясения, сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.Подземные толчки магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали вчера в 18:53 и 19:05 в горной местности, в 50 километрах от Сочи. Очаг землетрясения находился на глубине пять километров.Подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы также в Краснодарском крае в сентябре.В начале ноября в Афганистане землетрясение магнитудой 6,3 привело к гибели не менее 20 человек. Кроме того, частичные разрушения получила всемирно известная Голубая мечеть.Также землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 были зафиксированы в Исмаиллинском районе Азербайджана, примерно в 364 километрах от Баку.В конце октября на западе Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили в нескольких провинциях, а также в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясения влияют на рыбуВ Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанцииСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить

