Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом

На Солнце произошла самая сильная вспышка с октября 2024 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T14:12

2025-11-11T14:12

2025-11-11T14:03

институт солнечно-земной физики

вспышки на солнце

солнце

земля

магнитные бури

новости

стихия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150807146_0:20:1159:672_1920x0_80_0_0_ad938cb1fff1c7072c016b3b2920bc4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка с октября 2024 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, более сильный взрыв наблюдался 3 октября 2024 года, но тогда не привел ни к каким последствиям на Земле, поскольку произошел на краю Солнца.Сегодняшний взрыв зарегистрирован в зоне воздействия на Землю. Как отмечают в Лаборатории, подобная мощная вспышка вблизи линии Солнце-Земля зарегистрирована впервые за несколько лет. "Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Можно различить, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях, находящихся от него на удалении в несколько сот километров, что требует огромной энергии. По сути, одной большой вспышкой сейчас охвачен весь расположенный в центре Солнца комплекс активных областей", - рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что к вечеру вторника на Земле начнется магнитная буря, которая утром в среду достигнет уровня G3-G4, что считается сильной и очень сильной бурей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на ЗемлюНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

2025

