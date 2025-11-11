Рейтинг@Mail.ru
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
На Солнце произошла самая сильная вспышка с октября 2024 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T14:12
2025-11-11T14:03
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
земля
магнитные бури
новости
стихия
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка с октября 2024 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, более сильный взрыв наблюдался 3 октября 2024 года, но тогда не привел ни к каким последствиям на Земле, поскольку произошел на краю Солнца.Сегодняшний взрыв зарегистрирован в зоне воздействия на Землю. Как отмечают в Лаборатории, подобная мощная вспышка вблизи линии Солнце-Земля зарегистрирована впервые за несколько лет. "Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Можно различить, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях, находящихся от него на удалении в несколько сот километров, что требует огромной энергии. По сути, одной большой вспышкой сейчас охвачен весь расположенный в центре Солнца комплекс активных областей", - рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что к вечеру вторника на Земле начнется магнитная буря, которая утром в среду достигнет уровня G3-G4, что считается сильной и очень сильной бурей.
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом

На Солнце произошла самая сильная вспышка с октября прошлого года

14:12 11.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка с октября 2024 года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце зарегистрирована вспышка уровня X5.16. Максимум был достигнут в 13:04 по московскому времени. По потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года. По энергии — оценочно в 10-20 раз", - говорится в сообщении.
По данным ученых, более сильный взрыв наблюдался 3 октября 2024 года, но тогда не привел ни к каким последствиям на Земле, поскольку произошел на краю Солнца.
Сегодняшний взрыв зарегистрирован в зоне воздействия на Землю. Как отмечают в Лаборатории, подобная мощная вспышка вблизи линии Солнце-Земля зарегистрирована впервые за несколько лет.
"Первые визуальные кадры подтверждают взрыв исключительной силы — активная область вся залита излучением. Можно различить, как взрыв запускает вторичные взрывы в соседних областях, находящихся от него на удалении в несколько сот километров, что требует огромной энергии. По сути, одной большой вспышкой сейчас охвачен весь расположенный в центре Солнца комплекс активных областей", - рассказали специалисты.
Ранее сообщалось, что к вечеру вторника на Земле начнется магнитная буря, которая утром в среду достигнет уровня G3-G4, что считается сильной и очень сильной бурей.
