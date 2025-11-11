Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе
Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе
Шесть автомобилей столкнулись на Камышовом шоссе в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России и местной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Шесть автомобилей столкнулись на Камышовом шоссе в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России и местной Госавтоинспекции.По предварительной информации ГАИ Севастополя, сегодня на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств.На данный момент установлено, что участники дорожного происшествия за медицинской помощью не обращались.Сотрудники отдельного батальона ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и осуществляют регулировочные действия для нормализации дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе

В массовом ДТП в Севастополе столкнулись шесть автомобилей

12:10 11.11.2025 (обновлено: 12:18 11.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Шесть автомобилей столкнулись на Камышовом шоссе в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России и местной Госавтоинспекции.
По предварительной информации ГАИ Севастополя, сегодня на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств.
На данный момент установлено, что участники дорожного происшествия за медицинской помощью не обращались.
Сотрудники отдельного батальона ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и осуществляют регулировочные действия для нормализации дорожного движения.
