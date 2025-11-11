https://crimea.ria.ru/20251111/massovoe-dtp-proizoshlo-na-kamyshovom-shosse-v-sevastopole-1150802565.html

Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе

Шесть автомобилей столкнулись на Камышовом шоссе в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России и местной Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Шесть автомобилей столкнулись на Камышовом шоссе в Севастополе. Об этом сообщили в городском УМВД России и местной Госавтоинспекции.По предварительной информации ГАИ Севастополя, сегодня на автодороге "Севастополь – порт бухта Камышовая" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств.На данный момент установлено, что участники дорожного происшествия за медицинской помощью не обращались.Сотрудники отдельного батальона ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и осуществляют регулировочные действия для нормализации дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

