https://crimea.ria.ru/20251111/krymskiy-most-chto-proiskhodit-na-obekte-utrom-vo-vtornik-1150793250.html

Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник

Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен у для проезда транспорта как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани. Об этом во вторник утром... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T08:04

2025-11-11T08:04

2025-11-11T08:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен у для проезда транспорта как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонтаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту