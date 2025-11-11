Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251111/krymskiy-most-chto-proiskhodit-na-obekte-utrom-vo-vtornik-1150793250.html
Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник
Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен у для проезда транспорта как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани. Об этом во вторник утром... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T08:04
2025-11-11T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен у для проезда транспорта как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонтаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_87ecc6204c91c36d2ec4aa70ab1810d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник

Крымский мост свободен для проезда с двух сторон

08:04 11.11.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен у для проезда транспорта как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани. Об этом во вторник утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:4512-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
09:38В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
09:21Пять человек погибли на дорогах Крыма
09:11Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму
08:48Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
08:27В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки
08:04Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник
07:52ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
07:2213 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:17В школах Евпатории сократят уроки
06:37В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии
06:08США давно признали российский статус Крыма – эксперт
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
22:03Атаки ВСУ на Крым и Туапсе и прекращение шатдауна в США: главное за день
21:52Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:48В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
21:31В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
21:22Катера и паромы остановили в Севастополе
21:07На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
Лента новостейМолния