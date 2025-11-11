https://crimea.ria.ru/20251111/krymskaya-kosmetika-stala-litsom-rossii-na-mezhdunarodnom-urovne-1150809610.html

Крымская косметика стала лицом России на международном уровне

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Крымская косметика на основе натуральных эфирных масел вошла в бьюти-бокс, который включает продукты ухода и декоративной косметики от российских компаний. Специализированную витрину российской косметики представят в Узбекистане под брендом "Сделано в России". Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор одного из ведущих косметических предприятий Крыма Иван Гладун.В проекте участвуют около сотни отечественных производителей органической, уходовой и декоративной косметики.По его словам, крымское косметическое предприятие успешно осваивает рынки зарубежья, экспортные контракты заключают в основном в рамках Таможенного Союза."Постоянно действующий контракт у нас заключен с Республикой Беларусь, мы экспортируем в год на сумму около двух миллионов рублей. С Республикой Казахстан в прошлом году объем экспорта составил 3,5 миллиона рублей. Общая стоимость контракта с местным дистрибьютором составила 13 млн рублей, и мы продолжаем исполнение этого контракта", - уточнил директор.Кроме того, крымские производители косметики планируют выйти на рынок Китайской Народной Республики, этому предшествует "большая подготовка", нужна "адаптация продукта и бренда к местному рынку", и такая работа уже активно ведется, сказал он.Исторически крымская косметика тесно связана с эфиромасличной отраслью - розой, лавандой и другими местными натуральными ингредиентами. Кроме того, в Крыму есть уникальные сырьевые компоненты с многолетним опытом исследования. Например, грязи Сакского озера, сказал Гладун. И добавил, что такого доступа к сырью и технологиям, такого опыта и экспертизы в разработке косметической продукции, какие есть в Крыму, нет нигде в России.Ранее гендиректор одного из ведущих косметических предприятий Крыма Иван Гладун рассказывал РИА Новости Крым, что на заводе используют розовое масло, произведенное еще по советским рецептурам. По словам руководителя, "это жидкое золото", "стратегический золотой запас".Как заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, эфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в сельском хозяйстве. А по данным Управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю, четверть выручки от продажи эфирных масел в России получают в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколенияОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век

