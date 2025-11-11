https://crimea.ria.ru/20251111/kakoy-segodnya-prazdnik-11-noyabrya-1132713188.html
Какой сегодня праздник: 11 ноября
Какой сегодня праздник: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Какой сегодня праздник: 11 ноября
Сегодня в мире отмечают Международный день энергосбережения, а в России чествуют экономистов и офтальмологов. Есть и несколько неофициальных праздников – День холостяка и День написания бумажных писем.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день энергосбережения, а в России чествуют экономистов и офтальмологов. Есть и несколько неофициальных праздников – День холостяка и День написания бумажных писем. В 1918 году в этот день была запущена первая в России железная дорога, а в 1983 году был описан первый компьютерный вирус. 11 ноября родились Федор Достоевский и Лиля Брик, свой день рождения празднуют Леонардо Ди Каприо и пранкер Вован.
Что празднуют в мире
Международный день энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября. Дата была учреждена по инициативе международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии SPARE в 2008 году. Цель праздника – рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.
День экономиста в России ежегодно отмечают 11 ноября. Этот профессиональный праздник был учрежден приказом Минэкономразвития РФ от 24 ноября 2015 года. Инициатором выступило Вольное экономическое общество России. День был приурочен к основанию в 1765 году Императорского вольного экономического общества.
Еще один профессиональный праздник, приходящийся на 11 ноября, – День офтальмолога в России. У врачей, возвращающих людям зрение, есть еще одна торжественная дата – Международный день офтальмологии. С 2004 года он отмечается 8 августа в день рождения известного российского врача-офтальмолога Святослава Федорова. В оба этих дня принято поздравлять врачей, преподавателей и студентов, связавших свою жизнь с важной профессией, позволяющей людям видеть мир в ярких красках.
11 ноября 2009 года интернет-площадка Alibaba Group из Китая провела на своих ресурсах распродажу со скидкой в половину стоимости товаров, назвав это мероприятие Всемирным Днем Шопинга. Покупателям понравилось. В последующем инициативу поддержали крупнейшие торговые интернет-площадки мира. С тех пор этот день стал традиционным, а число совершенных за несколько часов покупок исчисляется миллионами.
Следующий праздник также происходит из Поднебесной. Речь идет о Дне холостяка, который ежегодно отмечается 11 ноября. Этот праздник хоть и не считается официальным, очень популярен и в Китае, и в других странах мира. По легенде, появление праздника связано с традициями Нанкинского университета, когда в конце 1990-х годов молодые люди собирались в мужском кругу, чтобы весело провести время. С тех пор традиции праздника толком не изменились и заключаются во встречах за обедом не успевших связать себя брачными узами молодых людей.
Еще сегодня можно отметить День фитнеса, День военного пенсионера, День винного туризма, День написания бумажных писем и Всемирный день оригами. Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения.
Знаменательные события
11 ноября 1765 года по приказу Екатерины II было учреждено первое в России и одно из старейших в Европе научное экономическое объединение – Императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства. Первыми участниками Общества стали представители известных дворянских фамилий. На первых этапах работа организации была нацелена на развитие сельского хозяйства, повышение эффективности российской экономики, увеличение объемов экспорта.
11 ноября 1837 года Санкт-Петербург и Царское село соединила первая в России пассажирская железная дорога. Проект был разработан и реализован под руководством профессора Венского политехнического института Франца Антона фон Герстнера. Ранее Герстнер построил первую железную дорогу общего пользования в Европе. Строительство шло чуть более года, продолжительность поездки составила 35 минут.
11 ноября 1918 года было подписано Компьенское примирение, подтверждавшее капитуляцию Германии в Первой мировой войне. Спустя пять лет во Франции впервые отметили День окончания Первой мировой войны, который в разных странах называют также Днем памяти или поминовения и Днем ветеранов.
11 ноября 1983 года студент Университета Южной Калифорнии Фред Коэн в курсовой работе описал возможность заражения компьютера вредоносной программой, в том числе передачу вируса посредством компьютерных сетей. Эта дата признана днем появления первого прототипа компьютерного вируса. Первый не лабораторный вирус, получивший имя Brain, появился лишь спустя три года. Первая программа с функцией антивируса появилась в 1988 году.
11 ноября 2002 года считается датой, когда было официально найдено доказательство одной из семи задач тысячелетия по версии математического института Клэя. Оно было опубликовано в статье русского ученого Григория Пельмана и подтверждало справедливость знаменитой гипотезы Пуанкаре.
Кто родился
11 ноября 1821 года родился русский писатель и мыслитель Федор Достоевский. Из-под его пера вышли бессмертные произведения "Идиот", "Преступление и наказание", "Униженные и оскорбленные", "Братья Карамазовы" и многие другие. Судьбу писателя нельзя назвать простой и безоблачной – он пережил смерть близких и любимых людей, ссылку, непонимание и критику, а под конец – разорение и угрозу долговой тюрьмы. Его произведения во многом автобиографичны, глубоко раскрывают социальные проблемы и переживания этого удивительного человека.
Российский литератор Лиля Брик родилась 11 ноября 1891 года. Она прославилась как "Муза русского авангарда" и была очень хороша собой, а также имела очень свободные для того времени взгляды. Имя и судьба Брик неотрывно связаны с поэтом Владимиром Маяковским. После совместной работы в картине "Закованная фильмой" Брик и Маяковский практически не расставались. Современники вспоминали, что их квартира более напоминала салон, куда стремились все выдающиеся литераторы XX века.
Американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года. Ди Каприо дебютировал в сериалах "Санта-Барбара" и "Растущая боль". Но истинная слава пришла к нему после картины "Что гложет Гилберта Грейпа", принесшей 19-летнему актеру номинацию на кинопремию "Оскар". Он был номинирован на премию "Золотой Глобус" за роль в "Титанике", награжден премией канала MTV и попал в список самых красивых людей мира по версии журнала People. Каждый фильм с участием актера – событие кинематографа: "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Волк с Уолл-стрит", "Пляж", "Начало", "Великий Гэтсби", "Однажды в Голливуде". Однако первый и пока единственный "Оскар" он получил в 2016 году за фильм "Выживший".
11 ноября 1986 года родился пранк-журналист, телеведущий пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов). Известность пришла к нему в 2011 году после парламентских выборов. Вован позвонил председателю Центризбиркома Владимиру Чурову, представившись вице-премьером Аркадием Дворковичем, и едва не "отправил" того в отставку. Жертвами розыгрыша телефонного хулигана в разное время становились Анастасия Волочкова, Елена Ханга, Борис Моисеев, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко, телеведущая Тина Канделаки, а в последнее время и многие зарубежные политики.
