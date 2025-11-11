https://crimea.ria.ru/20251111/kakoy-segodnya-prazdnik-11-noyabrya-1132713188.html

Какой сегодня праздник: 11 ноября

Какой сегодня праздник: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Какой сегодня праздник: 11 ноября

Сегодня в мире отмечают Международный день энергосбережения, а в России чествуют экономистов и офтальмологов. Есть и несколько неофициальных праздников – День холостяка и День написания бумажных писем.

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день энергосбережения, а в России чествуют экономистов и офтальмологов. Есть и несколько неофициальных праздников – День холостяка и День написания бумажных писем. В 1918 году в этот день была запущена первая в России железная дорога, а в 1983 году был описан первый компьютерный вирус. 11 ноября родились Федор Достоевский и Лиля Брик, свой день рождения празднуют Леонардо Ди Каприо и пранкер Вован.Что празднуют в миреМеждународный день энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября. Дата была учреждена по инициативе международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии SPARE в 2008 году. Цель праздника – рассказать людям о важности разумного и рационального энергопотребления и бережного подхода к использованию природных ресурсов.День экономиста в России ежегодно отмечают 11 ноября. Этот профессиональный праздник был учрежден приказом Минэкономразвития РФ от 24 ноября 2015 года. Инициатором выступило Вольное экономическое общество России. День был приурочен к основанию в 1765 году Императорского вольного экономического общества.Еще один профессиональный праздник, приходящийся на 11 ноября, – День офтальмолога в России. У врачей, возвращающих людям зрение, есть еще одна торжественная дата – Международный день офтальмологии. С 2004 года он отмечается 8 августа в день рождения известного российского врача-офтальмолога Святослава Федорова. В оба этих дня принято поздравлять врачей, преподавателей и студентов, связавших свою жизнь с важной профессией, позволяющей людям видеть мир в ярких красках.11 ноября 2009 года интернет-площадка Alibaba Group из Китая провела на своих ресурсах распродажу со скидкой в половину стоимости товаров, назвав это мероприятие Всемирным Днем Шопинга. Покупателям понравилось. В последующем инициативу поддержали крупнейшие торговые интернет-площадки мира. С тех пор этот день стал традиционным, а число совершенных за несколько часов покупок исчисляется миллионами.Следующий праздник также происходит из Поднебесной. Речь идет о Дне холостяка, который ежегодно отмечается 11 ноября. Этот праздник хоть и не считается официальным, очень популярен и в Китае, и в других странах мира. По легенде, появление праздника связано с традициями Нанкинского университета, когда в конце 1990-х годов молодые люди собирались в мужском кругу, чтобы весело провести время. С тех пор традиции праздника толком не изменились и заключаются во встречах за обедом не успевших связать себя брачными узами молодых людей.Еще сегодня можно отметить День фитнеса, День военного пенсионера, День винного туризма, День написания бумажных писем и Всемирный день оригами. Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея, Евгения.Знаменательные события11 ноября 1765 года по приказу Екатерины II было учреждено первое в России и одно из старейших в Европе научное экономическое объединение – Императорское вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства. Первыми участниками Общества стали представители известных дворянских фамилий. На первых этапах работа организации была нацелена на развитие сельского хозяйства, повышение эффективности российской экономики, увеличение объемов экспорта.11 ноября 1837 года Санкт-Петербург и Царское село соединила первая в России пассажирская железная дорога. Проект был разработан и реализован под руководством профессора Венского политехнического института Франца Антона фон Герстнера. Ранее Герстнер построил первую железную дорогу общего пользования в Европе. Строительство шло чуть более года, продолжительность поездки составила 35 минут.11 ноября 1918 года было подписано Компьенское примирение, подтверждавшее капитуляцию Германии в Первой мировой войне. Спустя пять лет во Франции впервые отметили День окончания Первой мировой войны, который в разных странах называют также Днем памяти или поминовения и Днем ветеранов.11 ноября 1983 года студент Университета Южной Калифорнии Фред Коэн в курсовой работе описал возможность заражения компьютера вредоносной программой, в том числе передачу вируса посредством компьютерных сетей. Эта дата признана днем появления первого прототипа компьютерного вируса. Первый не лабораторный вирус, получивший имя Brain, появился лишь спустя три года. Первая программа с функцией антивируса появилась в 1988 году.11 ноября 2002 года считается датой, когда было официально найдено доказательство одной из семи задач тысячелетия по версии математического института Клэя. Оно было опубликовано в статье русского ученого Григория Пельмана и подтверждало справедливость знаменитой гипотезы Пуанкаре.Кто родился11 ноября 1821 года родился русский писатель и мыслитель Федор Достоевский. Из-под его пера вышли бессмертные произведения "Идиот", "Преступление и наказание", "Униженные и оскорбленные", "Братья Карамазовы" и многие другие. Судьбу писателя нельзя назвать простой и безоблачной – он пережил смерть близких и любимых людей, ссылку, непонимание и критику, а под конец – разорение и угрозу долговой тюрьмы. Его произведения во многом автобиографичны, глубоко раскрывают социальные проблемы и переживания этого удивительного человека.Российский литератор Лиля Брик родилась 11 ноября 1891 года. Она прославилась как "Муза русского авангарда" и была очень хороша собой, а также имела очень свободные для того времени взгляды. Имя и судьба Брик неотрывно связаны с поэтом Владимиром Маяковским. После совместной работы в картине "Закованная фильмой" Брик и Маяковский практически не расставались. Современники вспоминали, что их квартира более напоминала салон, куда стремились все выдающиеся литераторы XX века.Американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года. Ди Каприо дебютировал в сериалах "Санта-Барбара" и "Растущая боль". Но истинная слава пришла к нему после картины "Что гложет Гилберта Грейпа", принесшей 19-летнему актеру номинацию на кинопремию "Оскар". Он был номинирован на премию "Золотой Глобус" за роль в "Титанике", награжден премией канала MTV и попал в список самых красивых людей мира по версии журнала People. Каждый фильм с участием актера – событие кинематографа: "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Волк с Уолл-стрит", "Пляж", "Начало", "Великий Гэтсби", "Однажды в Голливуде". Однако первый и пока единственный "Оскар" он получил в 2016 году за фильм "Выживший".11 ноября 1986 года родился пранк-журналист, телеведущий пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов). Известность пришла к нему в 2011 году после парламентских выборов. Вован позвонил председателю Центризбиркома Владимиру Чурову, представившись вице-премьером Аркадием Дворковичем, и едва не "отправил" того в отставку. Жертвами розыгрыша телефонного хулигана в разное время становились Анастасия Волочкова, Елена Ханга, Борис Моисеев, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко, телеведущая Тина Канделаки, а в последнее время и многие зарубежные политики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

