ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" - РИА Новости Крым, 11.11.2025
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации
2025-11-11T07:52
2025-11-11T07:52
2025-11-11T08:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации, сообщила во вторник Федеральная служба безопасности РФ.По информации российских спецслужб, операция украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом" была сорвана.Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран.Согласно данным, представленным в видеоролике ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота.Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО, рассказали в ведомстве.В минувший четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляло, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.Также ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
ФСБ сорвала операцию по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
07:52 11.11.2025 (обновлено: 08:52 11.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации, сообщила во вторник Федеральная служба безопасности РФ.
По информации российских спецслужб, операция украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом" была сорвана.
Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран.
Согласно данным, представленным в видеоролике ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота.
Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО, рассказали в ведомстве.
"Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны", – цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ.
В минувший четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляло, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции
с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.
Также ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ проинформировал, что британская разведка готовит диверсии
на Балтике и в Черном море.
