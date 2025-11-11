https://crimea.ria.ru/20251111/fsb-sorvala-operatsiyu-po-ugonu-mig-31-s-giperzvukovoy-raketoy-kinzhal-1150793106.html

ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" - РИА Новости Крым, 11.11.2025

ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации,... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T07:52

2025-11-11T07:52

2025-11-11T08:52

новости

истребитель миг-31

россия

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

нато

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_333:508:3071:2048_1920x0_80_0_0_808172fe66065f5cdea45b48226634d4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации, сообщила во вторник Федеральная служба безопасности РФ.По информации российских спецслужб, операция украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом" была сорвана.Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран.Согласно данным, представленным в видеоролике ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота.Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО, рассказали в ведомстве.В минувший четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляло, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.Также ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента КиеваФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеВ ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии

россия

великобритания

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, истребитель миг-31, россия, гиперзвуковые ракеты "кинжал", нато, великобритания, украина