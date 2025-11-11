Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" - РИА Новости Крым, 11.11.2025
ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
2025-11-11T07:52
2025-11-11T08:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации, сообщила во вторник Федеральная служба безопасности РФ.По информации российских спецслужб, операция украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом" была сорвана.Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран.Согласно данным, представленным в видеоролике ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота.Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО, рассказали в ведомстве.В минувший четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляло, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.Также ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента КиеваФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-ПетербургеВ ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
07:52 11.11.2025 (обновлено: 08:52 11.11.2025)
 
© РИА Новости . Нина Падалко
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Киев и Лондон сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации, сообщила во вторник Федеральная служба безопасности РФ.
По информации российских спецслужб, операция украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом" была сорвана.
Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран.
Согласно данным, представленным в видеоролике ФСБ, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман "застрелить, удушить или усыпить" пилота.
Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО, рассказали в ведомстве.

"Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны", – цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ.

В минувший четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявляло, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской атомной электростанции с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, чтобы возложить вину за катастрофу на Россию.
Также ранее глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ проинформировал, что британская разведка готовит диверсии на Балтике и в Черном море.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
