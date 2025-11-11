https://crimea.ria.ru/20251111/fabrika-turizma-pomogaet-predprinimatelyam-sdelat-svoe-delo-uznavaemym-1150794195.html

"Фабрика туризма" помогает предпринимателям сделать свое дело узнаваемым

Александр Босяк - пчеловод в четвертом поколении. Сам из Алтайского края, но приехал в Крым, привез сюда свои знания о пчелах, вложился в покупку земли и хочет... РИА Новости Крым, 11.11.2025

Александр Босяк - пчеловод в четвертом поколении. Сам из Алтайского края, но приехал в Крым, привез сюда свои знания о пчелах, вложился в покупку земли и хочет развивать свое личное, семейное дело. Он показывает зачитанную книжку небольшого формата: в свое время ее его отцу подарил дед. Сзади на форзаце сохранилась надпись: "Пчелы молодцы". Такие слова под впечатлением от прочитанного написал Саша Босяк в свои 13 лет.Он рассказывает об отличии его пасеки ото всех остальных, которых в Крыму множество. По задумке, на участке в Бахчисарайском районе будет не просто пасека, а место отдыха для всех, кто захочет попариться в бане, выпить чаю с медом. Основная фишка - мастер-классы по пчеловодству. А еще можно будет накачать себе меда домой - медогонки для этого уже куплены.Разбор бизнес-взлетовАлександр говорит долго, много, увлеченно, несмотря на то, что здесь работает жесткий тайминг презентации проектов. Здесь - это на финальном дне очередной "Фабрики туризма" - образовательного проекта, который уже в шестой раз бесплатно проходит в Крыму для всех предпринимателей, заинтересованных в продвижении своих производств как притягательных мест для гостей Крыма при поддержке Фонда развития предпринимательства Республики Крым.Притягательным Крым оказывается не только для гостей, но и для тех, кто хочет в этом краю найти применение своим силам. Если Александр - с Алтая, то Лариса Медведева - из Воронежа. У нее тоже аграрный бизнес, но в Байдарской долине, и мечта - выращивать в ставшем четыре года назад родным Орлином такие овощи, фрукты и ягоды, чтобы за ними ехали со всего Крыма. Лариса так и описывает свою задумку: "с грядки на стол" - то есть гости сами приедут, сами соберут и увезут к себе домой абсолютно экологически чистую аграрную продукцию. А еще, уверена она, поедут в Орлиное за знаниями – предприниматель хочет делать мастер-классы по сыроварению и кулинарии - муж у Ларисы повар, эту часть он возьмет на себя.Татьяна Кузнецова тоже рассчитывает на мужа. У него есть коллекция самоваров, чаем из которых она хочет поить гостей. Задача у Татьяны посложнее: если Бахчисарайский район и Байдарская долина уже освоены гостями Крыма, то о небольшом селе Огоньки под Керчью, несмотря на его романтичное название, мало кто слышал. Татьяна тоже не уроженка полуострова, однажды побывав в Керчи, влюбилась в Восточный Крым и решила остаться здесь навсегда."Не дать загнуться" - это привлечь молодые семьи приехать в Огоньки хотя бы сначала на выходные, чтобы собирать лечебные степные травы, пить чай на природе, закусывать вареньем, да не простым, а с низким содержанием сахара, в которое для сохранности добавляются те же секретные травы. А еще построить баню по-черному, она такая одна в Крыму будет, говорит она. В этом уверена бывший антикризисный менеджер из Норильска, а теперь индивидуальный предприниматель из Керчи.Участники семинара с любопытством слушают коллег, разбирают проекты по косточкам, подсказывают, критикуют, советуют свое и пытаются доказать, почему именно так будет лучше. Это не питчинг, а большой брейн-штурм.Показать результаты трудаВ этом потоке 11 предпринимателей, а поток – уже шестой, их проводится по два в год."Такая "Фабрика" у нас третья, когда мы берем абсолютно новых участников, новичков в деле. Раньше к нам в основном приходили те, кто уже что-то сделал, а теперь думает, как из этого всего выпутаться. Сейчас же 90% тех, кто пришел, находятся в стадии предпроектных решений", - рассказывает об участниках директор офиса перспективного развития "Корпорации развития Республики Крым", председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко.По ее словам, ранее у максимального большинства потенциальных гостей Крыма полуостров никак не увязывался с агропромышленным туризмом: только море, пляжи, старинные дворцы. В 2023 году в Крыму прошел первый акселератор с посылом - "от продукта коммерческого к продукту эмоциональному". Задача стояла не просто запустить на объекты экскурсии, но чтобы бизнес начал испытывать гордость за тот продукт, который он делает на крымской земле. Туризм - только один из инструментов, чтобы являть результаты своего труда миру.В реестре предприятий агропромышленного туризма в Крыму за эти годы появились более ста предприятий, а по итогам 2024 года согласно рейтингу Министерства экономического развития Российской Федерации проект стал лучшей региональной практикой в России.Трехдневная программа насыщена. Первый день отводится на разбор федеральных и лучших крымских практик. В обязательных критериях - экономические результаты, ведь речь идет о бизнесе, а не только любимом деле. На "фабричные" встречи с малым и средним бизнесом приходят чиновники министерств и ведомств, контролирующих органов."Причем, в этом проекте они выступают не те, кто нам запрещают, а как наставники. Они объясняют, как делать можно, как нельзя, где искать компромисс", - рассказывает Юрченко.Второй день посвящен экскурсиям на различные предприятия, уже внедрившие практики промышленного и аграрного туризма. Третий - подведению итогов, презентации проектов.Услышать других и себя"Фабрика туризма" работает и с предпринимателями Севастополя. Юлия Панкова владелец небольшого семейного столярного предприятия. Их с мужем фишка - выездные мастер-классы для детей и взрослых. Продукцию производят из деревьев крымских пород - используют черешню, абрикос, катальпу, проводят экскурсии на свое деревообрабатывающее предприятие. В общем, все по заветам "Фабрики туризма": открытое производство, которое своей открытостью вызывает абсолютное доверие к продукции.В этом потоке "Фабрики" неготовых несколько: есть те, кто здесь затем, чтобы послушать практики других и откровенно об этом говорит. Дарья Горохова хочет узнать о суперновых и суперинтересных местах в Крыму, которые она может предложить в качестве экскурсионных форматов детям, которые будущим летом приедут к ней на учебу в школу водолазов.Но есть на "Фабрике" и те, кто пришел с готовым, как ему казалось, решением, но три для учебы перевернули представление о том, как должно быть, с ног на голову.Яков Докшин родом из Подмосковья, живет в Крыму девятый год."Я колхозник, у меня сельскохозяйственное образование. Около села Тополевка в Старом Крыму изначально был сад, который посадил один дедушка. Я у него купил этот первый сад и потихоньку начал его расширять. Было 7-8 гектаров, а сейчас уже порядка 40-ка. У меня 28 сортов яблонь плюс посадил кизил, фундук", - рассказывает он о себе.Яков шел на "Фабрику", чтобы презентовать свой проект, но в ходе учебы понял, что все надо начинать заново – с новыми знаниями и умениями. Теперь у него есть время дорастить свои идеи и свои сады до яблочек, до плодов, которыми так богата благодатная и гостеприимная крымская земля, куда переехал каждый из этих людей, желающих реализовать здесь дело своей жизни и одновременно свою мечту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияВ Крыму планируют построить новый экспоцентрВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России

