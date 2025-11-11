Рейтинг@Mail.ru
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского... РИА Новости Крым, 11.11.2025
отдых в крыму
евпатория
феодосия
новости крыма
крым
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города

Евпатория и Феодосия вошли в топ-10 городов для длинного отдыха в ноябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. Твил.ру.
"На первом месте Всеволожск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре – 10 ночей. Второе место занял Ижевск в Удмуртии, а третье – Пионерский в Калининградской области – 9 и 8 ночей соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Во Всеволжске сутки размещения обойдутся в 5500 рублей, в Ижевске – 1833, в Пионерском – 2487 рублей.

Четвертую строчку рейтинга заняла Евпатория, где средняя продолжительность ноябрьского отдыха насчитывает 7 дней, а средняя цена за номер в сутки составляет 1611 рублей. Кроме того, в десятке Феодосия, куда едут также на неделю и где средний чек за ночевку в отеле – 2745 рублей.

Среди других популярных направлений для длинного ноябрьского отдыха – Джубга, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.
Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
