Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города

Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города

2025-11-11T08:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. Твил.ру."На первом месте Всеволожск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре – 10 ночей. Второе место занял Ижевск в Удмуртии, а третье – Пионерский в Калининградской области – 9 и 8 ночей соответственно", – выяснили аналитики сервиса.Во Всеволжске сутки размещения обойдутся в 5500 рублей, в Ижевске – 1833, в Пионерском – 2487 рублей.Среди других популярных направлений для длинного ноябрьского отдыха – Джубга, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокКрым вошел в топ направлений для экономного отдыхаОтели Крыма лидируют по прохождению самооценки

