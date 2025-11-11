https://crimea.ria.ru/20251111/dlinnyy-otdykh-v-noyabre--v-liderakh-dva-krymskikh-goroda-1150785469.html
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T08:48
2025-11-11T08:48
2025-11-11T08:07
отдых в крыму
евпатория
феодосия
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8c68d0bcc1c30d836cc7cbc3032fdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. Твил.ру."На первом месте Всеволожск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре – 10 ночей. Второе место занял Ижевск в Удмуртии, а третье – Пионерский в Калининградской области – 9 и 8 ночей соответственно", – выяснили аналитики сервиса.Во Всеволжске сутки размещения обойдутся в 5500 рублей, в Ижевске – 1833, в Пионерском – 2487 рублей.Среди других популярных направлений для длинного ноябрьского отдыха – Джубга, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокКрым вошел в топ направлений для экономного отдыхаОтели Крыма лидируют по прохождению самооценки
евпатория
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145221460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_386a70524c0cd0821a642d9cefa2479c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в крыму, евпатория, феодосия, новости крыма, крым
Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
Евпатория и Феодосия вошли в топ-10 городов для длинного отдыха в ноябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым.
Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру. Твил.ру.
"На первом месте Всеволожск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в ноябре – 10 ночей. Второе место занял Ижевск в Удмуртии, а третье – Пионерский в Калининградской области – 9 и 8 ночей соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Во Всеволжске сутки размещения обойдутся в 5500 рублей, в Ижевске – 1833, в Пионерском – 2487 рублей.
Четвертую строчку рейтинга заняла Евпатория, где средняя продолжительность ноябрьского отдыха насчитывает 7 дней, а средняя цена за номер в сутки составляет 1611 рублей. Кроме того, в десятке Феодосия, куда едут также на неделю и где средний чек за ночевку в отеле – 2745 рублей.
Среди других популярных направлений для длинного ноябрьского отдыха – Джубга, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.
Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха с детьми
в ноябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: