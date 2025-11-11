https://crimea.ria.ru/20251111/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1150803013.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области, сообщает во вторник Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

