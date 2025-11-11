Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:21
2025-11-11T12:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области, сообщает во вторник Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Еще один населенный пункт в Запорожской области освобожден российской армией

12:21 11.11.2025 (обновлено: 12:34 11.11.2025)
 
Штурмовики в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.
В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.
